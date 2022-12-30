Британская больница случайно отправила сотням пациентам вместо поздравлений с Рождеством письма с диагнозом рак

Пациенты больницы получали сообщения, информирующие их о том, что у них "агрессивный рак легких с метастазами".

За этими сообщениями последовало еще одно с "искренними извинениями за ошибочный диагноз" и пожеланиями "веселого Рождества и счастливого Нового года".

Среди людей, получивших ложный диагноз, был и мужчина, который как раз ожидал результата теста на рак легких. Его партнер сказал, что тот расплакался и пытался позвонить в клинику, но не смог, потому что там было занято. В конце концов этот пациент сам пошел в больницу и узнал, что его тест отрицательный.