Россия планирует перевести часть госдолга в валюту, рассчитывая на помощь "дружественных" стран – британская разведка

28 марта премьер-министр страны-агрессора России Михаил Мишустин заявил, что правительство разрабатывает план по выпуску части суверенного долга РФ в иностранной валюте.
"Как только разработка завершится, инвесторы из других стран смогут его выкупить и таким образом оплатить некоторые из будущих дефицитных статей бюджета. Это значит, что они хоть и косвенно, но будут причастны к финансированию незаконного вторжения в Украину", – говорится в сообщении.
В британской разведке отмечают, что в последние месяцы покупкой долгов бюджета занимались местные российские банки. Однако маловероятно, что они смогут и дальше это делать в условиях роста дефицита госказны.
"Российские официальные лица, вероятно, рассматривают выпуск внешних долговых обязательств как один из способов закрыть бреши в финансах, поскольку они планируют затяжную войну в Украине. Остается неясным, удастся ли России реализовать эти меры", – написали в минобороны Великобритании.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 April 2023.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 5, 2023
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Украинский институт будущего 10 февраля сообщал, что расходы российского бюджета в январе выросли на 59%, или на 1,153 трлн руб. (около 579 млрд грн), по сравнению с январем прошлого года. Дефицит составил 1,76 трлн руб. против профицита в 0,125 трлн руб. в январе 2022 года.
Bloomberg, проанализировав бюджет РФ, в конце марта пришел к выводу, что секретные или неуказанные расходы российского госбюджета в связи с войной выросли до 2,4 трлн руб. ($31 млрд). Это более чем в два раза больше, чем за тот же период год назад, и составляет треть всего бюджета страны.