Россия планирует перевести часть госдолга в валюту, рассчитывая на помощь "дружественных" стран – британская разведка

28 марта премьер-министр страны-агрессора России Михаил Мишустин заявил, что правительство разрабатывает план по выпуску части суверенного долга РФ в иностранной валюте.

"Как только разработка завершится, инвесторы из других стран смогут его выкупить и таким образом оплатить некоторые из будущих дефицитных статей бюджета. Это значит, что они хоть и косвенно, но будут причастны к финансированию незаконного вторжения в Украину", – говорится в сообщении.

В британской разведке отмечают, что в последние месяцы покупкой долгов бюджета занимались местные российские банки. Однако маловероятно, что они смогут и дальше это делать в условиях роста дефицита госказны.

"Российские официальные лица, вероятно, рассматривают выпуск внешних долговых обязательств как один из способов закрыть бреши в финансах, поскольку они планируют затяжную войну в Украине. Остается неясным, удастся ли России реализовать эти меры", – написали в минобороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 April 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/CIS3mejzmb



* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/nf4EsjV7Kb — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 5, 2023