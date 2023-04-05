ГОРДОН
 
 
МИР

Россия планирует перевести часть госдолга в валюту, рассчитывая на помощь "дружественных" стран – британская разведка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Правительство РФ готовится реализовать часть суверенного долга в валюте и так финансировать войну
Правительство РФ готовится реализовать часть суверенного долга в валюте и так финансировать войну
Фото: government.ru

Россия рассчитывает на внешнюю финансовую поддержку со стороны иностранных государств, которые она считает дружественными. Об этом министерство обороны Великобритании сообщило 5 апреля в Twitter со ссылкой на данные военной разведки.

28 марта премьер-министр страны-агрессора России Михаил Мишустин заявил, что правительство разрабатывает план по выпуску части суверенного долга РФ в иностранной валюте. 

"Как только разработка завершится, инвесторы из других стран смогут его выкупить и таким образом оплатить некоторые из будущих дефицитных статей бюджета. Это значит, что они хоть и косвенно, но будут причастны к финансированию незаконного вторжения в Украину", – говорится в сообщении.

В британской разведке отмечают, что в последние месяцы покупкой долгов бюджета занимались местные российские банки. Однако маловероятно, что они смогут и дальше это делать в условиях роста дефицита госказны.

"Российские официальные лица, вероятно, рассматривают выпуск внешних долговых обязательств как один из способов закрыть бреши в финансах, поскольку они планируют затяжную войну в Украине. Остается неясным, удастся ли России реализовать эти меры", – написали в минобороны Великобритании.

Контекст:

Украинский институт будущего 10 февраля сообщал, что расходы российского бюджета в январе выросли на 59%,  или на 1,153 трлн руб. (около 579 млрд грн), по сравнению с январем прошлого года. Дефицит составил 1,76 трлн руб. против профицита в 0,125 трлн руб. в январе 2022 года.

Bloomberg, проанализировав бюджет РФ, в конце марта пришел к выводу, что секретные или неуказанные расходы российского госбюджета в связи с войной выросли до 2,4 трлн руб. ($31 млрд). Это более чем в два раза больше, чем за тот же период год назад, и составляет треть всего бюджета страны. 

Теги: Россия, Великобритания, госбюджет, банки, дефицит, российская агрессия, финансы, военная разведка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Воздушные и нежные" оладьи на кефире. Эксперт рассказала все тонкости рецепта
"Воздушные и нежные" оладьи на кефире. Эксперт рассказала все тонкости рецепта
Галина ГРИШИНА
С женой и детьми. Галкин поделился редким снимком из личного архива
С женой и детьми. Галкин поделился редким снимком из личного архива
Как бороться с вредителями и улучшить урожай молодых огурцов и помидоров без химикатов
Как бороться с вредителями и улучшить урожай молодых огурцов и помидоров без химикатов
Горбунов рассказал о конфликте с украинской артисткой: Это происходит по ее дурости
Горбунов рассказал о конфликте с украинской артисткой: Это происходит по ее дурости
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить натуральный краситель для пасхальных яиц из куркумы. Простой лайфхак
  Как приготовить натуральный краситель для пасхальных яиц из куркумы. Простой лайфхак
Галина ГРИШИНА
"Мавка. Лісова пісня" стал лидером по просмотрам во Франции
"Мавка. Лісова пісня" стал лидером по просмотрам во Франции
35-летняя Никитюк показала свое свежее портретное фото
35-летняя Никитюк показала свое свежее портретное фото
  "Вкус просто невероятный". Как приготовить соленые сырники без муки по-французски
  "Вкус просто невероятный". Как приготовить соленые сырники без муки по-французски
Галина ГРИШИНА
Горбунов высказался о Яме, который больше года живет в США: Думаю, он не вернется
Горбунов высказался о Яме, который больше года живет в США: Думаю, он не вернется
Галина ГРИШИНА
"Это улучшит образ и сделает вас моложе". Модный эксперт рассказала, от каких украшений стоит отказаться женщинам старше 50 лет
"Это улучшит образ и сделает вас моложе". Модный эксперт рассказала, от каких украшений стоит отказаться женщинам старше 50 лет
Галина ГРИШИНА
Бровист рассказала, что 41-летняя жена принца Уильяма делает со своими бровями, чтобы "поддерживать нестареющий вид"
Бровист рассказала, что 41-летняя жена принца Уильяма делает со своими бровями, чтобы "поддерживать нестареющий вид"
Галина ГРИШИНА
Горбунов впервые рассказал, где и с кем живет его бывшая жена: У нас не было детей
Горбунов впервые рассказал, где и с кем живет его бывшая жена: У нас не было детей
Галина ГРИШИНА
Горбунов рассказал, почему разочаровался в Виннике: Я пробовал звонить, но Олег трубку не берет
Горбунов рассказал, почему разочаровался в Виннике: Я пробовал звонить, но Олег трубку не берет
Галина ГРИШИНА
Основательница бренда Sleeper рассказала о психологической поддержке коллектива во время войны: Очень тяжело выдерживать эту нагрузку
Основательница бренда Sleeper рассказала о психологической поддержке коллектива во время войны: Очень тяжело выдерживать эту нагрузку
Галина ГРИШИНА
Внучка Ротару, которая живет в США, показала, как выглядит с новым цветом волос. Фото до и после
Внучка Ротару, которая живет в США, показала, как выглядит с новым цветом волос. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Анатолий Анатолич обратился к Ани Лорак: Ты никогда не вернешься в Украину. Тут тебя не ждут, Каролина! Каждый захочет плюнуть тебе в лицо
Анатолий Анатолич обратился к Ани Лорак: Ты никогда не вернешься в Украину. Тут тебя не ждут, Каролина! Каждый захочет плюнуть тебе в лицо
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Люди из окружения Валерия Меладзе выбили камеру журналистам, которые сняли его за границей в компании жены замминистра обороны страны-агрессора РФ. Видео (93840)
2
Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения (80088)
3
Что известно о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму. Первая реакция рэпера, интервью Каменских и правда о разводе (79886)
4
45-летний Налчаджиоглу показал снаружи дом, в котором живет в Украине вместе со своей 26-летней избранницей (60596)
5
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото (60175)
6
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании (41415)
7
Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина (36863)
8
Каменских после потери голоса на фоне слухов о разводе с Потапом из-за скандального заявления певицы Gip C обратилась к поклонникам (36438)
 
 
 
 