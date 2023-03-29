Россия засекретила треть бюджетных расходов, чтобы увеличить выплаты на войну – Bloomberg

Увеличение секретных расходов указывает на рост расходов, связанных с войной, считает российский экономист Александра Суслина. Она предполагает, что сюда включены расходы на незаконно оккупированные части Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины.

"Секретность вокруг самой крупной статьи расходов говорит о масштабах бюджетных обязательств на военные действия, которые, как обещал [президент РФ Владимир] Путин, "не будут иметь ограничений". Секретные расходы ранее достигали пика около 21% в 2015 году, через год после аннексии Россией Крыма у Украины", – говорится в анализе журналистов.

Bloomberg отмечает, что поскольку расходы на вооруженные силы России резко возросли, сфера обороны – вместе со смежной категорией национальной безопасности – теперь уступает по доле расходов только социальным программам правительства РФ.

Российский экономист Александр Исаков говорит, что резкий рост расходов обусловлен закупками военного оборудования, зарплатами мобилизованных россиян и стремлением завершить некоторые инфраструктурные проекты до окончания текущего президентского срока в марте следующего года.

Расходы на сферу национальной обороны по состоянию на 24 марта достигли 531 млрд руб. ($6,9 млрд), удвоившись по сравнению с прошлым годом, и еще 379 млрд руб. ($4,9 млрд) было выделено на безопасность и правоохранительную деятельность, отмечает Bloomberg.

Агентство также подчеркивает, что дефицит госбюджета РФ составил 2,58 трлн руб. ($33,5 млрд) только за первые два месяца года, приблизившись к запланированному минфином РФ уровню на год в целом – 2,93 трлн руб. ($38 млрд). По прогнозам Bloomberg, дефицит федерального бюджета в этом году составит 3–4% от валового внутреннего продукта.

"Нагрузка на бюджет неудивительна, учитывая, что вторжение России в Украину спровоцировало крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. В 2022 году правительство заложило в бюджет масштабное увеличение расходов на вооруженные силы, причем расходы на оборону должны превысить первоначальные бюджетные предположения этого года более чем на 43%", – отмечают аналитики.