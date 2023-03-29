ГОРДОН
 
 
МИР

Россия засекретила треть бюджетных расходов, чтобы увеличить выплаты на войну – Bloomberg

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Расходы РФ на сферу национальной обороны по состоянию на 24 марта достигли 531 млрд руб. ($6,9 млрд)
Расходы РФ на сферу национальной обороны по состоянию на 24 марта достигли 531 млрд руб. ($6,9 млрд)
Фото: depositphotos.com

В связи с войной в Украине секретные или неуказанные расходы российского госбюджета по состоянию на 24 марта выросли до 2,4 трлн руб. ($31 млрд). Это более чем в два раза больше, чем за тот же период год назад, и составляет треть всего бюджета страны. Такие расчеты 28 марта приводит агентство Bloomberg, проанализировав российский бюджет.

Увеличение секретных расходов указывает на рост расходов, связанных с войной, считает российский экономист Александра Суслина. Она предполагает, что сюда включены расходы на незаконно оккупированные части Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины.

"Секретность вокруг самой крупной статьи расходов говорит о масштабах бюджетных обязательств на военные действия, которые, как обещал [президент РФ Владимир] Путин, "не будут иметь ограничений". Секретные расходы ранее достигали пика около 21% в 2015 году, через год после аннексии Россией Крыма у Украины", – говорится в анализе журналистов.

Bloomberg отмечает, что поскольку расходы на вооруженные силы России резко возросли, сфера обороны – вместе со смежной категорией национальной безопасности – теперь уступает по доле расходов только социальным программам правительства РФ.

Российский экономист Александр Исаков говорит, что резкий рост расходов обусловлен закупками военного оборудования, зарплатами мобилизованных россиян и стремлением завершить некоторые инфраструктурные проекты до окончания текущего президентского срока в марте следующего года. 

Расходы на сферу национальной обороны по состоянию на 24 марта достигли 531 млрд руб. ($6,9 млрд), удвоившись по сравнению с прошлым годом, и еще 379 млрд руб. ($4,9 млрд) было выделено на безопасность и правоохранительную деятельность, отмечает Bloomberg.

Агентство также подчеркивает, что дефицит госбюджета РФ составил 2,58 трлн руб. ($33,5 млрд) только за первые два месяца года, приблизившись к запланированному минфином РФ уровню на год в целом – 2,93 трлн руб. ($38 млрд). По прогнозам Bloomberg, дефицит федерального бюджета в этом году составит 3–4% от валового внутреннего продукта.

"Нагрузка на бюджет неудивительна, учитывая, что вторжение России в Украину спровоцировало крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. В 2022 году правительство заложило в бюджет масштабное увеличение расходов на вооруженные силы, причем расходы на оборону должны превысить первоначальные бюджетные предположения этого года более чем на 43%", – отмечают аналитики.

Контекст:

Украинский институт будущего 10 февраля сообщал, что расходы российского бюджета в январе выросли на 59%,  или на 1,153 трлн руб. (около 579 млрд грн), по сравнению с январем прошлого года. Дефицит составил 1,76 трлн руб. против профицита в 0,125 трлн руб. в январе 2022 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, госбюджет, зарплата, дефицит, аннексия, оборона, Bloomberg, вторжение, расходы, Минфин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Элементарное действие сохранит плоды свежими. Что сделать, чтобы бананы не чернели. Простой лайфхак
Элементарное действие сохранит плоды свежими. Что сделать, чтобы бананы не чернели. Простой лайфхак
Лубутен, Свитолина с Монфисом, князь Альбер II и другие. В Монако состоялся Бал роз. Фото
Лубутен, Свитолина с Монфисом, князь Альбер II и другие. В Монако состоялся Бал роз. Фото
Галина ГРИШИНА
Как изменилась Пугачева за последние 10 лет. Фото до и после
Как изменилась Пугачева за последние 10 лет. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов
Как сделать борщ красным. Четыре простых лайфхака от эксперта
Как сделать борщ красным. Четыре простых лайфхака от эксперта
Галина ГРИШИНА
В обязательном порядке. Что необходимо сделать на огороде в апреле
В обязательном порядке. Что необходимо сделать на огороде в апреле
Бывшая подопечная Потапа рассказала об угрозах. Ранее она заявила, что артист склонял ее к интиму
Бывшая подопечная Потапа рассказала об угрозах. Ранее она заявила, что артист склонял ее к интиму
Галина ГРИШИНА
Экс-супруг Ани Лорак высказался о России после заявления певицы, что между РФ и Украиной "конфликт"
Экс-супруг Ани Лорак высказался о России после заявления певицы, что между РФ и Украиной "конфликт"
Бывшая Остапчука рассказала, как ей "удается роскошно жить": Мужчины дарят подарки, приглашают в рестораны. Потому что я женщина с энергией
Бывшая Остапчука рассказала, как ей "удается роскошно жить": Мужчины дарят подарки, приглашают в рестораны. Потому что я женщина с энергией
Галина ГРИШИНА
"Подумала: "Не знаю, можно ли гадить во время бега, но я попробую". Женщина наложила в шорты во время марафона
"Подумала: "Не знаю, можно ли гадить во время бега, но я попробую". Женщина наложила в шорты во время марафона
Звезда "Карточного домика" Райт записала обращение в поддержку Украины. Видео
Звезда "Карточного домика" Райт записала обращение в поддержку Украины. Видео
Галина ГРИШИНА
Украинцы обсуждают, как Ани Лорак "работает под прикрытием в РФ" в пользу ВСУ: Радуется, когда видит предсмертные конвульсии российских солдат
Украинцы обсуждают, как Ани Лорак "работает под прикрытием в РФ" в пользу ВСУ: Радуется, когда видит предсмертные конвульсии российских солдат
Галина ГРИШИНА
Наггетсы с сыром. Рецепт домашнего приготовления
Наггетсы с сыром. Рецепт домашнего приготовления
Галина ГРИШИНА
Как ранней весной высадить розы, чтобы они прижились и не замерзли. Советы опытного садовода
Как ранней весной высадить розы, чтобы они прижились и не замерзли. Советы опытного садовода
Галина ГРИШИНА
"Из меня хотели сделать визуалку Ани Лорак". MamaRika призналась, что в прошлом получала "непристойные предложения от депутатов"
"Из меня хотели сделать визуалку Ани Лорак". MamaRika призналась, что в прошлом получала "непристойные предложения от депутатов"
Галина ГРИШИНА
Вайкуле: Кто начал войну? Путин! Больше ничего не надо говорить, он виноват
Вайкуле: Кто начал войну? Путин! Больше ничего не надо говорить, он виноват
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение (230798)
2
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе (115505)
3
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж (89850)
4
Лорак после запрета выступать в РФ заявила, что никогда не помогала ВСУ, и назвала "конфликтом" вторжение России в Украину (46289)
5
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление (41316)
6
Dantes впервые публично высказался о песне Дорофеевой, которую она записала со своим новым бойфрендом (21164)
7
Как ухаживать за розами весной, чтобы они долго цвели летом. Садовод поделилась рецептом подкормки (19238)
8
Ларина: Певцов просто глупый человек. Он никогда не отличался большим умом (14226) G
 
 
 
 