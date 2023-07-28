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Британские чиновники по ошибке отправляли секретные письма в Мали вместо Пентагона

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Мали одна из стран, которым Путин пообещал бесплатные поставки зерна
Мали – одна из стран, которым Путин пообещал бесплатные поставки зерна
Фото: depositphotos.com

Министерство обороны Великобритании расследует, как чиновники ведомства могли ошибочно отправить письма стране в Африке Мали, которая является сторонником страны-агрессора России, вместо Пентагона (США). Об этом 28 июля сообщило BBC.

Электронные письма предназначались для военных США, которые используют доменное имя mil, говорится в материале. В статье сказано, что они могли иметь секретную информацию. 

В частности, некоторые из этих электронных писем содержали конфиденциальную информацию, включая пароли, медицинские записи и маршруты высших офицеров, пишет BBC.

Министерство обороны Великобритании отреагировало в Twitter. Там сообщили, что не по адресу было отправлено около 20 писем, но они не были классифицированы как "секретные или выше".

"В этом отчете ошибочно утверждается, что государственная тайна была отправлена на почтовый домен Мали. По нашим оценкам, на неправильный домен было отправлено менее 20 стандартных электронных писем, и мы уверены, что не было нарушения операционной безопасности или раскрытия технических данных", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что расследование по инциденту продолжается.

Представитель министерства рассказал СМИ, что вся конфиденциальная информация, используемая правительственным ведомством, "распространялась в системах, разработанных для минимизации риска неправильного направления".

Контекст:

Мали является одной из шести африканских стран, которым президент страны-агрессора России Владимир Путин пообещал бесплатные поставки зерна после выхода РФ из черноморского соглашения.

Теги: Россия, Великобритания, Африка, Пентагон, Мали, письмо
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