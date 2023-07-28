Британские чиновники по ошибке отправляли секретные письма в Мали вместо Пентагона

Электронные письма предназначались для военных США, которые используют доменное имя mil, говорится в материале. В статье сказано, что они могли иметь секретную информацию.

В частности, некоторые из этих электронных писем содержали конфиденциальную информацию, включая пароли, медицинские записи и маршруты высших офицеров, пишет BBC.

Министерство обороны Великобритании отреагировало в Twitter. Там сообщили, что не по адресу было отправлено около 20 писем, но они не были классифицированы как "секретные или выше".

"В этом отчете ошибочно утверждается, что государственная тайна была отправлена на почтовый домен Мали. По нашим оценкам, на неправильный домен было отправлено менее 20 стандартных электронных писем, и мы уверены, что не было нарушения операционной безопасности или раскрытия технических данных", – говорится в сообщении.

(1/2) This report misleadingly claims state secrets were sent to Mali's email domain. We assess fewer than 20 routine emails were sent to an incorrect domain & are confident there was no breach of operational security or disclosure of technical data. https://t.co/frvgl3PE8C — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 28, 2023

В ведомстве добавили, что расследование по инциденту продолжается.

Представитель министерства рассказал СМИ, что вся конфиденциальная информация, используемая правительственным ведомством, "распространялась в системах, разработанных для минимизации риска неправильного направления".