ООН решила закрыть миротворческую миссию в Мали. За 10 лет там погибло более 300 миротворцев

Миссия ООН в Мали была учреждена в апреле 2013 года Фото: ЕРА

"Совет Безопасности в пятницу единогласно принял резолюцию, прекращающую работу МИНУСМА с 30 июня текущего года по просьбе переходного правительства Мали. Миссия была учреждена 25 апреля 2013 года. В резолюции говорится, что МИНУСМА должна немедленно, в координации с переходным правительством Мали и со странами, предоставившими свои воинские и полицейские контингенты, начать сворачивать операции и выводить персонал", – говорится в сообщении.

В ООН отметили, что вывод миротворцев должен завершиться до 31 декабря, переходное правительство Мали призвали сотрудничать с ООН в ходе ликвидации миссии.

"Операция в Мали была самой опасной из всех миротворческих операций ООН: за 10 лет 309 миротворцев погибли, исполняя свой долг. Миссия также была одной из самых масштабных, на сегодняшний день персонал МИНУСМА насчитывает в общей сложности 15 тыс. человек", – объяснили в организации.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен "и дальше обсуждать с переходным правительством Мали, как наилучшим образом служить интересам народа Мали".