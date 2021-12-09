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В Мали взорвали самодельную бомбу, погибли семь миротворцев ООН

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Мали называют самой смертоносной из миссий ООН
Мали называют самой смертоносной из миссий ООН
Фото: ЕРА (архив)

В результате взрыва в центральной части Мали погибли семь сотрудников миротворческой миссии Организации Объединенных Наций. Об этом 8 декабря проинформировала многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA).

"Этим утром конвой материально-технического снабжения MINUSMA подорвался на самодельном взрывном устройстве между Дуэнцей и Севаре на национальной "дороге 16" в регионе Бандиагара. Семь миротворцев погибли, трое получили серьезные ранения", – говорится в сообщении.

Глава миссии ООН в Мали Эль-Гассим Ване "решительно осудил это трусливое нападение". Он считает, что "оно может представлять собой военное преступление по международному праву".

"Эта трагедия усугубляет мрачный список нападений на миротворцев в Мали", – сказал Ване.

По его данным, во время исполнения своих обязанностей в Мали были убиты более 200 миротворцев.

Миротворцы в Мали уже погибали вследствие использования самодельной взрывчатки. В частности, в октябре подобное устройство применили против конвоя миссии: один миротворец погиб и четыре получили серьезные ранения.

Контекст:

Мали – бывшая французская колония и одно из самых бедных государств Африки. Страна не имеет выхода к морю, значительную часть ее территории занимает пустыня Сахара. Мали обрела независимость в 1960 году, после этого в стране произошло несколько военных переворотов.

В частности, летом прошлого года в Мали начались массовые выступления с требованием отставки президента Ибрагима Бубакара Кейты. В августе военные арестовали Кейту, он ушел в отставку и затем уехал в ОАЭ. После этого военные сформировали переходную гражданскую администрацию во главе с временным президентом страны Ба Ндао и заявили, что проведут выборы через 18 месяцев.

В мае этого года военные задержали Ндао и временного премьер-министра Моктара Уана. Малийских политиков отпустили после того, как они сложили с себя полномочия. Конституционный суд Мали объявил полковника Ассими Гоиту временным президентом страны. На Гоиту совершили покушение в мечети малийской столицы Бамако в июле этого года.

Миссия MINUSMA развернула более 13 тыс. миротворцев в Мали для сдерживания насилия со стороны вооруженных групп на севере и в центре страны. С 2013 года в стране погибло около 255 человек, это сделало ее самой смертоносной из миротворческих миссий ООН, пишет Reuters.

Теги: ООН, взрыв, взрывчатка, раненые, миссия, Мали, миротворцы, конвой, погибшие
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