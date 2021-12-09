В Мали взорвали самодельную бомбу, погибли семь миротворцев ООН

"Этим утром конвой материально-технического снабжения MINUSMA подорвался на самодельном взрывном устройстве между Дуэнцей и Севаре на национальной "дороге 16" в регионе Бандиагара. Семь миротворцев погибли, трое получили серьезные ранения", – говорится в сообщении.

Глава миссии ООН в Мали Эль-Гассим Ване "решительно осудил это трусливое нападение". Он считает, что "оно может представлять собой военное преступление по международному праву".

"Эта трагедия усугубляет мрачный список нападений на миротворцев в Мали", – сказал Ване.

По его данным, во время исполнения своих обязанностей в Мали были убиты более 200 миротворцев.

Миротворцы в Мали уже погибали вследствие использования самодельной взрывчатки. В частности, в октябре подобное устройство применили против конвоя миссии: один миротворец погиб и четыре получили серьезные ранения.