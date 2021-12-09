В Мали взорвали самодельную бомбу, погибли семь миротворцев ООН

"Этим утром конвой материально-технического снабжения MINUSMA подорвался на самодельном взрывном устройстве между Дуэнцей и Севаре на национальной "дороге 16" в регионе Бандиагара. Семь миротворцев погибли, трое получили серьезные ранения", – говорится в сообщении.
Глава миссии ООН в Мали Эль-Гассим Ване "решительно осудил это трусливое нападение". Он считает, что "оно может представлять собой военное преступление по международному праву".
"Эта трагедия усугубляет мрачный список нападений на миротворцев в Мали", – сказал Ване.
По его данным, во время исполнения своих обязанностей в Мали были убиты более 200 миротворцев.
Миротворцы в Мали уже погибали вследствие использования самодельной взрывчатки. В частности, в октябре подобное устройство применили против конвоя миссии: один миротворец погиб и четыре получили серьезные ранения.
Мали – бывшая французская колония и одно из самых бедных государств Африки. Страна не имеет выхода к морю, значительную часть ее территории занимает пустыня Сахара. Мали обрела независимость в 1960 году, после этого в стране произошло несколько военных переворотов.
В частности, летом прошлого года в Мали начались массовые выступления с требованием отставки президента Ибрагима Бубакара Кейты. В августе военные арестовали Кейту, он ушел в отставку и затем уехал в ОАЭ. После этого военные сформировали переходную гражданскую администрацию во главе с временным президентом страны Ба Ндао и заявили, что проведут выборы через 18 месяцев.
В мае этого года военные задержали Ндао и временного премьер-министра Моктара Уана. Малийских политиков отпустили после того, как они сложили с себя полномочия. Конституционный суд Мали объявил полковника Ассими Гоиту временным президентом страны. На Гоиту совершили покушение в мечети малийской столицы Бамако в июле этого года.
Миссия MINUSMA развернула более 13 тыс. миротворцев в Мали для сдерживания насилия со стороны вооруженных групп на севере и в центре страны. С 2013 года в стране погибло около 255 человек, это сделало ее самой смертоносной из миротворческих миссий ООН, пишет Reuters.