В Мали напали на миротворцев ООН, двое из них погибли

Нападение произошло в городе Томбукту на севере Мали, "были убиты два нигерийских миротворца, в том числе одна женщина, и еще четыре человека получили ранения".
Организация Объединенных Наций распространила комментарий генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
"Генеральный секретарь также выражает свою солидарность с Мали. Он напоминает, что нападения на миротворцев Организации Объединенных Наций могут считаться военными преступлениями по международному праву. Он призывает малийские власти приложить все усилия для выявления и скорейшего привлечения к ответственности лиц, совершивших эти гнусные нападения", – говорится в заявлении Гутерриша.
Мали – бывшая французская колония и одно из самых бедных государств Африки. Страна не имеет выхода к морю, значительную часть ее территории занимает пустыня Сахара. Мали обрела независимость в 1960 году, после этого в стране произошло несколько военных переворотов.
Миссия МИНУСМА развернула более 13 тыс. миротворцев в Мали для сдерживания насилия со стороны вооруженных групп на севере и в центре страны. С 2013 года в стране погибло более 250 человек, это сделало ее самой смертоносной для миротворческих миссий ООН, писало в октябре 2021 года агентство Reuters.