В Мали напали на миротворцев ООН, двое из них погибли

Нападение произошло в городе Томбукту на севере Мали, "были убиты два нигерийских миротворца, в том числе одна женщина, и еще четыре человека получили ранения".

Организация Объединенных Наций распространила комментарий генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Генеральный секретарь также выражает свою солидарность с Мали. Он напоминает, что нападения на миротворцев Организации Объединенных Наций могут считаться военными преступлениями по международному праву. Он призывает малийские власти приложить все усилия для выявления и скорейшего привлечения к ответственности лиц, совершивших эти гнусные нападения", – говорится в заявлении Гутерриша.