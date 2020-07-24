ГОРДОН
 
 
МИР

Бывшего юриста Трампа Коэна снова отправили под домашний арест

9 июля бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна, отбывающего наказание за нарушение правил финансирования избирательных кампаний и уклонение от уплаты налогов, вернули в тюрьму якобы из-за нарушения правила пребывания под домашним арестом. 23 июля суд признал, что такое решение министерство юстиции США приняло в отместку за намерение Коэна написать обличающие мемуары о Трампе.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ноябре 2021 года срок заключения Коэна истекает
В ноябре 2021 года срок заключения Коэна истекает
Фото: ЕРА

В США Федеральный суд постановил вновь отправить из тюрьмы под домашний арест бывшего адвоката президента Дональда Трампа Майкла Коэна. Об этом сообщает русская служба "Голоса Америки".

В мае Коэна отправили из тюрьмы в Отисвилле (штат Нью-Йорк) под домашний арест из-за пандемии коронавируса, а 9 июля вернули в тюрьму якобы из-за нарушения правила пребывания под домашним арестом. В частности адвокат, по версии прокуратуры, не носил электронный браслет.

Адвокаты Коэна заявили, что поводом для его нового преследования стали планы выпустить книгу с критикой Трампа.

Министерство юстиции эти претензии отвергло и заявило, что Коэн может продолжать работу над книгой в заключении.

23 июля суд признал, что Коэна отправили из-под домашнего ареста обратно в тюрьму в отместку за его намерение опубликовать мемуары о Трампе. Сегодня он снова отправится домой. Коэн будет ограничен в профессиональной дестельности, передвижениях, а также в контактах с другими людьми.

Коэн работал с Трампом с 2007 года. В июне 2018 года президент США заявил, что больше не сотрудничает с адвокатом.

9 апреля 2018 года агенты Федерального бюро расследований в Нью-Йорке обыскали офис Коэна, изъяв электронную переписку и налоговые документы. Представители адвоката признали, что такие действия "частично" связаны с расследованием о вмешательстве РФ в американские выборы.

21 августа в суде Коэн признал себя виновным по восьми из 18 пунктов обвинения в уклонении от уплаты налогов, предоставлении ложных данных банкам и финансовых нарушениях в ходе предвыборной кампании Трампа в 2016 году. В частности, речь шла о выплатах "за молчание" порноактрисе Сторми Дэниелс и модели Playboy Карен Макдугал, у которых были романы с Трампом.

12 декабря окружной суд Нью-Йорка приговорил Коэна к трем годам тюрьмы. Судья во время заседания отметил, что Коэн заслуживает уважения за признание вины.

Срок заключения юриста истекает в ноябре 2021 года. 

Теги: США, тюрьма, мемуары, Дональд Трамп, Майкл Коэн, суд, пандемия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Седокова заявила, что пережила сексуальные домогательства со стороны бойфренда матери
Седокова заявила, что пережила сексуальные домогательства со стороны бойфренда матери
"Не хватает только меня". Волочкова показала 14-летнюю дочь Ариадну
"Не хватает только меня". Волочкова показала 14-летнюю дочь Ариадну
Беременная Гвоздева снялась обнаженной. Фото
Беременная Гвоздева снялась обнаженной. Фото
Украинская модель Полканова родила дочь
Украинская модель Полканова родила дочь
"Мамин красавчик", "Будущая фотомодель". Билык показала младшего сына в образе байкера
"Мамин красавчик", "Будущая фотомодель". Билык показала младшего сына в образе байкера
"Вот женская натура – хочется на шею залезть и ножки свесить". Ребрик позировала, сидя на плечах у мужа
"Вот женская натура – хочется на шею залезть и ножки свесить". Ребрик позировала, сидя на плечах у мужа
"Как это произошло, я сама пока не понимаю". Жена Бабкина рассказала о пополнении в семье
"Как это произошло, я сама пока не понимаю". Жена Бабкина рассказала о пополнении в семье
"Я люблю БДСМ". Андре Тан рассказал, как проводит собеседования
"Я люблю БДСМ". Андре Тан рассказал, как проводит собеседования
Жена Андрея Шевченко показала, как изменилась ее фигура после рождения четверых детей
Жена Андрея Шевченко показала, как изменилась ее фигура после рождения четверых детей
64-летний Гибсон переболел коронавирусом
64-летний Гибсон переболел коронавирусом
Санина заявила о своем участии в шоу "Танцы со звездами"
Санина заявила о своем участии в шоу "Танцы со звездами"
Потап рассказал о четырех свадьбах с Каменских
Потап рассказал о четырех свадьбах с Каменских
Какие вы плодовитые!" 48-летняя Егорова показала двух внуков и внучку
Какие вы плодовитые!" 48-летняя Егорова показала двух внуков и внучку
alyona alyona рассказала, на сколько похудела за первый месяц
alyona alyona рассказала, на сколько похудела за первый месяц
Из-за закрытых кинотеатров компания Disney перенесла премьеры двух картин
Из-за закрытых кинотеатров компания Disney перенесла премьеры двух картин
  Sexy-чики и дерзкие ковбои. Вышел клип группы Mozgi на трек Chica Bamboni
  Sexy-чики и дерзкие ковбои. Вышел клип группы Mozgi на трек Chica Bamboni
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вот и обнулились". Казанин обнародовал в сети фото с женой
"Вот и обнулились". Казанин обнародовал в сети фото с женой
"Алла шикарна, Галкин тоже ничего", "Хвост на боку, ножки – супер". Муж Пугачевой показал фото певицы в мини-шортах
"Алла шикарна, Галкин тоже ничего", "Хвост на боку, ножки – супер". Муж Пугачевой показал фото певицы в мини-шортах
  "Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
"Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
Будущий многодетный отец Тополя построил сыновьям первую недвижимость
Будущий многодетный отец Тополя построил сыновьям первую недвижимость
Внучка Пугачевой – копия своей матери. Орбакайте показала, как выглядела в детстве
Внучка Пугачевой – копия своей матери. Орбакайте показала, как выглядела в детстве
  Винник рассказал, ради чего согласился участвовать в проекте "Танцы со звездами"
Винник рассказал, ради чего согласился участвовать в проекте "Танцы со звездами"
"Да, мы безумные". Джамала спустя месяц после родов отправилась отдыхать за границу
"Да, мы безумные". Джамала спустя месяц после родов отправилась отдыхать за границу
Участник шоу "Вар'яти" похудел на 30 килограммов. Фото до и после
Участник шоу "Вар'яти" похудел на 30 килограммов. Фото до и после
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS