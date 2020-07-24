Бывшего юриста Трампа Коэна снова отправили под домашний арест

9 июля бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна, отбывающего наказание за нарушение правил финансирования избирательных кампаний и уклонение от уплаты налогов, вернули в тюрьму якобы из-за нарушения правила пребывания под домашним арестом. 23 июля суд признал, что такое решение министерство юстиции США приняло в отместку за намерение Коэна написать обличающие мемуары о Трампе.

В США Федеральный суд постановил вновь отправить из тюрьмы под домашний арест бывшего адвоката президента Дональда Трампа Майкла Коэна. Об этом сообщает русская служба "Голоса Америки".

В мае Коэна отправили из тюрьмы в Отисвилле (штат Нью-Йорк) под домашний арест из-за пандемии коронавируса, а 9 июля вернули в тюрьму якобы из-за нарушения правила пребывания под домашним арестом. В частности адвокат, по версии прокуратуры, не носил электронный браслет.

Адвокаты Коэна заявили, что поводом для его нового преследования стали планы выпустить книгу с критикой Трампа.

Министерство юстиции эти претензии отвергло и заявило, что Коэн может продолжать работу над книгой в заключении.

23 июля суд признал, что Коэна отправили из-под домашнего ареста обратно в тюрьму в отместку за его намерение опубликовать мемуары о Трампе. Сегодня он снова отправится домой. Коэн будет ограничен в профессиональной дестельности, передвижениях, а также в контактах с другими людьми.

Коэн работал с Трампом с 2007 года. В июне 2018 года президент США заявил, что больше не сотрудничает с адвокатом.

9 апреля 2018 года агенты Федерального бюро расследований в Нью-Йорке обыскали офис Коэна, изъяв электронную переписку и налоговые документы. Представители адвоката признали, что такие действия "частично" связаны с расследованием о вмешательстве РФ в американские выборы.

21 августа в суде Коэн признал себя виновным по восьми из 18 пунктов обвинения в уклонении от уплаты налогов, предоставлении ложных данных банкам и финансовых нарушениях в ходе предвыборной кампании Трампа в 2016 году. В частности, речь шла о выплатах "за молчание" порноактрисе Сторми Дэниелс и модели Playboy Карен Макдугал, у которых были романы с Трампом.

12 декабря окружной суд Нью-Йорка приговорил Коэна к трем годам тюрьмы. Судья во время заседания отметил, что Коэн заслуживает уважения за признание вины.

Срок заключения юриста истекает в ноябре 2021 года.