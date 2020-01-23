Часы Судного дня перевели ближе к полуночи, до глобальной катастрофы – 100 секунд

За прошедший год угроза конца цивилизации стала более серьезной, говорится в традиционном "Бюллетене ученых-атомщиков".

В 2019 году до полуночи оставалось 120 секунд, сейчас – 100 Фото: ЕРА

Часы Судного дня, показывающие степень близости человечества к глобальной катастрофе, установлены на отметке 23.58.20, то есть до полуночи, символизирующей конец цивилизации, осталось 100 секунд. Об этом 23 января американский журнал Bulletin of Atomic Scientists ("Бюллетень ученых-атомщиков").

Стрелка часов сдвинулась на 20 секунд вперед по сравнению с январем 2019 года. Это наиболее близкий показатель к полуночи за все время существования проекта.

"Человечество по-прежнему сталкивается с двумя одновременно существующими опасностями – ядерной войной и изменением климата, которые усугубляются такой угрозой, как информационная война в киберпространстве, подрывающая способность общества реагировать на вызовы. В сфере международной безопасности сложилась крайне тяжелая ситуация также из-за того, что мировые лидеры разрушают глобальную политическую инфраструктуру", – заявили ученые.

Впервые часы Судного дня были запущены в 1947 году, тогда стрелки показывали 23.53. Решение о переводе стрелок часов Судного дня принимают совет директоров журнала, авторы издания, среди которых 13 лауреатов Нобелевской премии, а также "старейшины" – мировые лидеры прошлого.