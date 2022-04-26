ГОРДОН
 
 
МИР

Чечня на войну в Украину планирует направить заключенных и родственников оппозиционеров – ГУР Минобороны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ФСБ собирает информацию об осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления в Чечне
ФСБ собирает информацию об осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления в Чечне
Фото: depositphotos.com

Чеченский филиал ФСБ России собирает информацию о заключенных местных тюрем для отправки их на войну против Украины. Об этом 26 апреля сообщило в Telegram Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

В распоряжении украинской разведки есть переписка должностных лиц ФСБ, в которой содержится требование предоставить личные данные осужденных, адреса, номера телефонов, адреса электронной почты, IP-адреса устройств, используемых для входа в соцсети.

"Немедленно собрать и предоставить в наш адрес информацию о гражданах Чеченской республики РФ для дальнейшего их привлечения к проведению специальной операции на территории Украины: условно осужденных, осужденных к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, осужденных за особо тяжкие преступления", – сказано в письме.

Чеченская оппозиция считает, что ФСБ пытается таким образом пополнить человеческий ресурс частей, понесших потери в Украине, а также подавить протестные настроения в Чечне.

"Там распространена практика осуждения родственников оппозиционеров. Теперь им грозит принудительная отправка в самые горячие точки фронта. В частности, брата известного чеченского оппозиционера Хасана Халитова уже доставили в одну из частей на передовой. Других родственников Халитова похитили и их местонахождение неизвестно", – сообщили в ГУР МО.

Война России против Украины. Главное (обновляется)


Контекст:

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины 11 апреля ликвидировали подразделение российской оккупационной армии, причастное к массовым убийствам гражданского населения в Сирии. Подразделение дислоцировалось в Чечне.

Теги: Россия, Украина, оппозиция, Чечня, ФСБ, заключенные, разведка, Минобороны, чеченцы, война России против Украины, личные данные, ГУР Минобороны Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Москва" згоріла і втонула". Участники шоу "Голос Країни 12" Spiv Brativ презентовали клип о будущем российской столицы. Видео
  "Москва" згоріла і втонула". Участники шоу "Голос Країни 12" Spiv Brativ презентовали клип о будущем российской столицы. Видео
Макс Барских ожидает разрешения на выезд из Украины. Артиста пригласили на конференцию MusicCon в рамках Billboard Music Awards
Макс Барских ожидает разрешения на выезд из Украины. Артиста пригласили на конференцию MusicCon в рамках Billboard Music Awards
  Tarabarova о муже: Он со мной. Позовут – пойдет защищать, но пока очередь. Чтобы попасть в ВСУ, надо позвонить кому-то со связями
  Tarabarova о муже: Он со мной. Позовут – пойдет защищать, но пока очередь. Чтобы попасть в ВСУ, надо позвонить кому-то со связями
"Это очень нелегкая тема". Осадчая впервые прокомментировала заявление Горбунова о его планах взять приемного ребенка
"Это очень нелегкая тема". Осадчая впервые прокомментировала заявление Горбунова о его планах взять приемного ребенка
"Дерево вместо головы". Макаревич высказался о россиянах, критикующих Пугачеву и Хаматову
"Дерево вместо головы". Макаревич высказался о россиянах, критикующих Пугачеву и Хаматову
Французский режиссер Хазанавичус поддержал Украину, изменив по просьбе украинских кинематографистов название своего фильма Z
Французский режиссер Хазанавичус поддержал Украину, изменив по просьбе украинских кинематографистов название своего фильма Z
Сорокин рассказал, почему каждый европеец должен помогать Украине победить РФ, а у вернувшейся в средневековье России не должно быть будущего
Сорокин рассказал, почему каждый европеец должен помогать Украине победить РФ, а у вернувшейся в средневековье России не должно быть будущего
"Русня обоссала наш дом, растерла говно по полу". Шеф-редактор "Орла и решки" рассказала, что с ее жилищем сделали оккупанты
"Русня обоссала наш дом, растерла говно по полу". Шеф-редактор "Орла и решки" рассказала, что с ее жилищем сделали оккупанты
"Написал проклятия родителям и их стране, России". Падалко рассказала, как ее муж Соболев прервал семейные связи
"Написал проклятия родителям и их стране, России". Падалко рассказала, как ее муж Соболев прервал семейные связи
"Какие-то писульки". Тина Кароль отреагировала на запрет ей въезжать в Россию на протяжении 50 лет
"Какие-то писульки". Тина Кароль отреагировала на запрет ей въезжать в Россию на протяжении 50 лет
  "Это просто клоуны. У Ротару кто-то пытался выехать. Я буду здесь". Позитив высказался о мужчинах, которые пытались покинуть Украину
  "Это просто клоуны. У Ротару кто-то пытался выехать. Я буду здесь". Позитив высказался о мужчинах, которые пытались покинуть Украину
The Tiger Lillies вместе с украинской группой записала трек в поддержку Украины. В ролике Путин совершает серию самоубийств
The Tiger Lillies вместе с украинской группой записала трек в поддержку Украины. В ролике Путин совершает серию самоубийств
  Цибульская: Быть красивой во время войны – не стыдно, это необходимо. Украина победит, Путин – х...йло
  Цибульская: Быть красивой во время войны – не стыдно, это необходимо. Украина победит, Путин – х...йло
  Tarabarova заявила, что не может оценивать позицию замалчивающей войну Тодоренко, с которой 10 лет назад выступала в составе группы Real O
  Tarabarova заявила, что не может оценивать позицию замалчивающей войну Тодоренко, с которой 10 лет назад выступала в составе группы Real O
  "Очень страшно, мощно и правдиво. Одна из лучших работ БГ". Гребенщиков написал песню о "гробах в сердце". Видео
  "Очень страшно, мощно и правдиво. Одна из лучших работ БГ". Гребенщиков написал песню о "гробах в сердце". Видео
  Данилко: Невзоров – добрейший человек. Видел, как бабушка взяла автограф, а он помощнице показал, чтобы ее проводили бесплатно на его лекции
  Данилко: Невзоров – добрейший человек. Видел, как бабушка взяла автограф, а он помощнице показал, чтобы ее проводили бесплатно на его лекции
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки (84342)
2
"Там у хліві у стилі ню узрів наш пес свиню, у грудях почастішав стук – цицьок аж 14 штук". Боклан прочитал стих о "русском солдате" (46975)
3
"Самая ужасная пасхальная ночь". Осадчая показала фото одесситки, которая погибла вместе с младенцем во время ракетного обстрела оккупантами (41182)
4
"Когда говорят, что украинцы сами убивают своих же, у меня мозг взрывается". Фуканага заявил, что шокирован российской пропагандой (21442)
5
"Сжигает мосты возможного возвращения". Собчак высказалась о Галкине, раскритиковавшем правительство РФ за обстрел Одессы (20189)
6
Лидер "Ногу свело!" Покровский назвал людей в России, в силах которых было не допустить войну против Украины (17668)
7
"Никакого феномена там нет". Служащий в теробороне Тополя прокомментировал действия российских оккупантов в Чернобаевке (16344)
8
Сумская о проживающей в РФ дочери-актрисе: Мне пишут: "Пусть уезжает". Только уехать с двумя детьми сложно. Бросить свой дом – ну как это? (15910)
 
 
 
 