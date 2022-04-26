Чечня на войну в Украину планирует направить заключенных и родственников оппозиционеров – ГУР Минобороны

ФСБ собирает информацию об осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления в Чечне Фото: depositphotos.com

В распоряжении украинской разведки есть переписка должностных лиц ФСБ, в которой содержится требование предоставить личные данные осужденных, адреса, номера телефонов, адреса электронной почты, IP-адреса устройств, используемых для входа в соцсети.

"Немедленно собрать и предоставить в наш адрес информацию о гражданах Чеченской республики РФ для дальнейшего их привлечения к проведению специальной операции на территории Украины: условно осужденных, осужденных к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, осужденных за особо тяжкие преступления", – сказано в письме.

Чеченская оппозиция считает, что ФСБ пытается таким образом пополнить человеческий ресурс частей, понесших потери в Украине, а также подавить протестные настроения в Чечне.

"Там распространена практика осуждения родственников оппозиционеров. Теперь им грозит принудительная отправка в самые горячие точки фронта. В частности, брата известного чеченского оппозиционера Хасана Халитова уже доставили в одну из частей на передовой. Других родственников Халитова похитили и их местонахождение неизвестно", – сообщили в ГУР МО.

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