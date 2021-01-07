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Чичваркин: Когда пытались отобрать мою компанию, говорили: "Как этот пидор в клоунских штанах вообще может чем-то владеть?"

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону живущий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин сказал, что на допросах в России иногда "включал дурака".

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Чичваркин: В советской школе проще всего выжить, если ты кромешный идиот. Все для этого было и сделано
Чичваркин: В советской школе проще всего выжить, если ты кромешный идиот. Все для этого было и сделано
Фото: Евгений Чичваркин / Facebook

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону живущий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин сказал, что в России, когда у него пытались отобрать бизнес, его не воспринимали всерьез.

По словам бизнесмена, с 2005-го по 2008 год он часто был на допросах.

"Ну, не то чтобы как на работу, но если два-три месяца без допроса – я уже начинал скучать. Кажется, где-то уже говорил: я [на допросах] им иногда включал дурака. Я не собранный человек и мне очень легко прыгать с темы на тему. Конечно, [это получалось успешно]. Советская школа. В советской школе проще всего выжить, если ты кромешный идиот. Все для этого было и сделано", – подчеркнул Чичваркин.

Он отметил, что некоторые следователи понимали, что он не дурак, которого из себя изображал.

"Ну, может, и попытка отобрать компанию была… Это цитата: "Как этот пидор в клоунских штанах вообще может чем-то владеть?" Это дословно", – резюмировал бизнесмен.

Чичваркин: Заявление Зеленского о том, что он хочет после президентского срока гулять по Киеву без охраны, говорит, что никакой борьбы с коррупцией не будетПолная текстовая версия интервью

Чичваркин родился в 1974 году в Ленинграде. В 1996 году окончил Государственную академию управления в Москве (сейчас – Государственный университет управления). Во время учебы открыл несколько торговых точек на одном из московских рынков. После окончания академии поступил в аспирантуру, но диссертацию не защитил, поскольку полностью ушел в бизнес.

В 1997 году вместе с другом создал компанию "Евросеть", которая со временем стала крупнейшим российским сотовым ритейлером. В 2008 году российские силовики провели обыск в центральном офисе фирмы, расследуя дело о похищении бывшего экспедитора "Евросети", которого служба безопасности компании обвиняла в кражах сотовых телефонов. В том же году Чичваркин и его партнер продали "Евросеть", а сам бизнесмен покинул пост председателя совета директоров компании и улетел в Лондон, где живет до сих пор. В РФ против Чичваркина возбудили уголовное дело. В 2009 году Россия объявила бизнесмена в международный розыск. Дело против него закрыли в начале 2011 года, но Чичваркин отказался возвращаться в страну, опасаясь новых преследований. Свое возвращение в РФ Чичваркин допускает только в случае смены нынешней власти.

В Великобритании Чичваркин занимается бизнесом, у него есть винный магазин Hedonism Wines в Лондоне. В 2018 году он открыл в лондонском районе Мейфэр ресторан "Хайд".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Евгений Чичваркин, допрос, силовики
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