Число жертв наезда на толпу в Германии возросло до 60

Полиция квалифицировала действия водителя, направившего автомобиль на участников карнавала в Фолькмарзене, как попытку убийства. Возраст пострадавших – от двух до 85 лет.

Количество пострадавших на карнавале в немецком Фолькмарзене удвоилось и составило 60 человек. Об этом 25 февраля сообщила полиция федеральной земли Гессен.

Травмы в результате наезда автомобиля получили 18 детей.

Ранее сообщалось о 30 госпитализированных.

"Мотивация подозреваемого является предметом продолжающихся расследований", – сообщили в полиции, призвав свидетелей присылать фото и видео инцидента.

Вместе с тем задержан один из очевидцев, которому инкриминируют вмешательство в частную жизнь путем публикации фотографий пострадавших без их согласия.

Как пишет Hessenschau, возраст пострадавших – от двух до 85 лет.

Водитель автомобиля, врезавшегося в участников карнавального шествия, также пострадал, он находится в больнице под охраной. Тесты показали, что 29-летний мужчина был трезв, выяснило издание.

24 февраля он направил свой Mercedes на участников и зрителей шествия в честь Марди Гра в Фолькмарзене. Очевидцы рассказывали прессе, что водитель мог сделать это умышленно, пытаясь сбить детей.