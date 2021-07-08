Число жертв обрушения дома в Майами возросло до 60. Пропавшими без вести остаются 80 человек

Обновленную информацию мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава сообщила на пресс-конференции в четверг, 8 июля, после того, как власти приняли решение остановить поисковые работы.
Она добавила, что 80 человек "потенциально числятся пропавшими без вести", и власти "как никогда стараются" найти всех жертв и помочь всем пострадавшим.
12-этажный кондоминиум Champlain Towers South обрушился 24 июня. По информации NBC News, здание построили в 1981 году. Оно находится в прибрежном районе с населением около 6 тыс. человек.
Обрушение дома произошло ночью, когда многие жители спали. Поэтому многих жертв находили в кроватях.