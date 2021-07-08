На месте обрушения дома в Майами прекращают поиски выживших. Пропавшими без вести остаются 86 человек

Опознаны 33 жертвы обрушения.

Пропавшими без вести числятся 86 человек.

Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава сообщила на пресс-конференции, что все возможности поисково-спасательной миссии исчерпаны.

Спасатели сообщили, что шансов найти выживших нет, служебных собак и прослушивающие устройства для их поиска использовать прекращают.

Помощник начальника пожарной охраны Майами-Дейд Райд Джадалла объяснил, что, в отличие от других обвалов, в которых остаются свободные пространства, где могли бы выжить пострадавшие, в данном случае обрушение было "блинное", оно не оставляет шансов на выживание.

Агентство отмечает, что после обрушения здания Champlain Towers 24 июня в развалинах не нашли ни одного выжившего.

После обвала инженеры проверяют на прочность другое подобное здание, построенное примерно в то же время.