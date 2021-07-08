На месте обрушения дома в Майами прекращают поиски выживших. Пропавшими без вести остаются 86 человек

Опознаны 33 жертвы обрушения.
Пропавшими без вести числятся 86 человек.
Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава сообщила на пресс-конференции, что все возможности поисково-спасательной миссии исчерпаны.
Спасатели сообщили, что шансов найти выживших нет, служебных собак и прослушивающие устройства для их поиска использовать прекращают.
Помощник начальника пожарной охраны Майами-Дейд Райд Джадалла объяснил, что, в отличие от других обвалов, в которых остаются свободные пространства, где могли бы выжить пострадавшие, в данном случае обрушение было "блинное", оно не оставляет шансов на выживание.
Агентство отмечает, что после обрушения здания Champlain Towers 24 июня в развалинах не нашли ни одного выжившего.
После обвала инженеры проверяют на прочность другое подобное здание, построенное примерно в то же время.
12-этажный кондоминиум Champlain Towers South обрушился 24 июня. По информации NBC News, здание построили в 1981 году. Оно находится в прибрежном районе с населением около 6 тыс. человек.
Обрушение дома произошло ночью, когда многие жители спали. Поэтому многих жертв находили в кроватях.