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Christie's продает первое издание Гарри Поттера с опечатками за $250 тыс

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Издание подписано Роулинг, хотя на момент издания книги она была неизвестна публике
Издание подписано Роулинг, хотя на момент издания книги она была неизвестна публике
Фото: cnn.com

Первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень" с опечатками и автографом автора Джоан Роулинг выставил на продажу аукционный дом Christie's в Лондоне.

Стартовая цена, с которой начнутся торги – £200 тыс ($250 тыс).

Издание является одним из 500 экземпляров первого тиража романа, напечатанного в 1997 году. Триста из них были отправлены в библиотеки.

Тот, который продается Christie's в рамках его предстоящей выставки "Литературное искусство", входит в число других 200 доступных экземпляров.

"Есть несколько опечаток, допущенных при публикации тиража, на 53 странице и задней обложке", – рассказал CNN со-куратор выставки Марк Уилтшир.

Книга подписана автором, хотя на момент первого издания она была неизвестна читателю. Позже книга о волшебном мире ведьм и волшебников стала хитом во всем мире, породив целую серию изданий и огромную кинофраншизу, отмечает CNN.

"Во многом эта книга является физическим воплощением памяти, того, как все начиналось, и именно поэтому она так желательна для многих людей", –  сказал Уилтшир.

Торги Christie's по лотам выставки "Литературное искусство" пройдут с 7 по 15 июня.

Контекст:

Автор книг о Гарри Поттере, английская писательница Джоан Роулинг 3 марта в Twitter ответила на вопрос подписчицы "Какое заклинание использовала бы профессор Минерва Макгонагалл [вымышленный персонаж серии романов о Гарри Поттере] чтобы защитить Украину?" "Это один из тех моментов, когда мне действительно хотелось бы творить чудеса", – написала она. К своему ответу Роулинг добавила хештег  "Я поддерживаю Украину". 

Теги: Джоан Роулинг, аукцион, книги, Christie's, Гарри Поттер, книгоиздательство
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