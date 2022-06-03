Christie's продает первое издание Гарри Поттера с опечатками за $250 тыс

Стартовая цена, с которой начнутся торги – £200 тыс ($250 тыс).
Издание является одним из 500 экземпляров первого тиража романа, напечатанного в 1997 году. Триста из них были отправлены в библиотеки.
Тот, который продается Christie's в рамках его предстоящей выставки "Литературное искусство", входит в число других 200 доступных экземпляров.
"Есть несколько опечаток, допущенных при публикации тиража, на 53 странице и задней обложке", – рассказал CNN со-куратор выставки Марк Уилтшир.
Книга подписана автором, хотя на момент первого издания она была неизвестна читателю. Позже книга о волшебном мире ведьм и волшебников стала хитом во всем мире, породив целую серию изданий и огромную кинофраншизу, отмечает CNN.
"Во многом эта книга является физическим воплощением памяти, того, как все начиналось, и именно поэтому она так желательна для многих людей", – сказал Уилтшир.
Торги Christie's по лотам выставки "Литературное искусство" пройдут с 7 по 15 июня.
Автор книг о Гарри Поттере, английская писательница Джоан Роулинг 3 марта в Twitter ответила на вопрос подписчицы "Какое заклинание использовала бы профессор Минерва Макгонагалл [вымышленный персонаж серии романов о Гарри Поттере] чтобы защитить Украину?" "Это один из тех моментов, когда мне действительно хотелось бы творить чудеса", – написала она. К своему ответу Роулинг добавила хештег "Я поддерживаю Украину".