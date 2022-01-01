"Чтобы не нарушать правовое поле". Агентство "Интерфакс-Запад" уходит из Беларуси

В Беларуси теперь запрещено работать местным СМИ, учрежденным иностранцами, а единственный учредитель и владелец агентства – российское АО "Интерфакс" Фото: depositphotos.com

"В связи с изменениями, внесенными в закон о средствах массовой информации Республики Беларусь в мае 2021 года, информационное агентство "Интерфакс-Запад", единственным учредителем и владельцем которого является российское АО "Интерфакс", не имеет возможности продолжать осуществление своей деятельности в качестве СМИ... С 1 января мы вынуждены попрощаться, чтобы не нарушать правовое поле Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что агентство работало на белорусском информационном рынке с 1994 года, и за это время выпустило десятки тысяч новостей, сотни интервью.