Датчанин, убивший на своей подлодке шведскую журналистку, пытался сбежать из тюрьмы

Датчанин Петер Мадсен, который отбывает наказание за убийство журналистки Ким Валль на своей подводной лодке, попытался сбежать из тюрьмы, угрожая взорвать бомбу.

Владельца самой большой в мире частной подлодки Nautilus Петера Мадсена, убившего шведскую журналистку Ким Валль, поймали после попытки побега из тюрьмы. Об этом сообщает Copenhagen Post.

Мадсен пытался бежать утром 20 сентября. Он не смог отойти очень далеко от тюрьмы, на некотором расстоянии от него находятся полицейские снайперы, которые держат его на прицеле. Вокруг талии Мадсена был пояс, и он угрожал полицейским бомбой. Во время побега он также взял заложника. Задержали мужчину в километре от тюрьмы.

10 августа 2017 года Валль находилась на подлодке Nautilus, где делала репортаж о Мадсене. В тот день она не вернулась домой. В убийстве заподозрили владельца лодки, но он утверждал, что женщина сошла на берег. 11 августа подлодка затонула. Когда судно подняли, тела Валль на борту не обнаружили.

Мадсен признался в суде, что на судне произошел несчастный случай, приведший к гибели журналистки. Он уточнил, что похоронил ее тело в море.

В тот же день нашли обезглавленный женский торс без рук и ног с привязанным металлическим грузом. Как показал анализ ДНК, это было тело Валль. Полиция сочла, что субмарина водоизмещением в 40 тонн была затоплена намеренно после того, как начались поиски пропавшей.

7 октября 2017 года полиция Копенгагена сообщила, что обнаружила фрагменты тела, принадлежащие Валль.

Мадсен заявлял, что причиной смерти журналистки стал несчастный случай, а после этого он расчленил тело и сбросил его части в море.

Обвинения в убийстве журналистки Мадсену предъявили 18 января 2018 года. Психиатрическая экспертиза показала наличие у него психопатических тенденций.

25 апреля 2018 года суд в Дании приговорил изобретателя к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки. Он не стал обжаловать приговор.