Давка на концерте Трэвиса Скотта. От травм скончалась девятая зрительница

Сперва сообщалось о восьми погибших во время фестиваля Фото: astroworldfest / Instagram

Шахани скончалась утром 11 ноября. Этой весной она должна была окончить Техасский университет A&M.

Вместе с Шахани на концерте была ее сестра и двоюродный брат. Сестра рассказала, что последними словами погибшей были: "Ты в порядке?"

Associates Press также отмечает, что в коме остается девятилетний мальчик, пострадавший во время давки.