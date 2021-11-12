Давка на концерте Трэвиса Скотта. От травм скончалась девятая зрительница

Шахани скончалась утром 11 ноября. Этой весной она должна была окончить Техасский университет A&M.
Вместе с Шахани на концерте была ее сестра и двоюродный брат. Сестра рассказала, что последними словами погибшей были: "Ты в порядке?"
Associates Press также отмечает, что в коме остается девятилетний мальчик, пострадавший во время давки.
5 ноября на открытии музыкального фестиваля Astroworld в Хьюстоне, где собрались более 50 тыс. человек, произошла давка. Во время выступления рэперов Трэвиса Скотта и Дрейка зрители начали тесниться к передней части сцены, что вызвало панику, некоторые люди стали терять сознание и падать. Изначально сообщалось о восьми погибших, среди которых были и несовершеннолетние. Еще несколько десятков человек госпитализированы.
После случившегося Скотт сообщил, что сотрудничает с полицией и готов поддержать семьи погибших.
8 ноября несколько посетителей концерта, которые получили травмы в давке, подали в суд на Скотта.