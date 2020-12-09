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Дело о коррупции. Прокуратура требует для экс-президента Франции Саркози четыре года тюрьмы

Экс-президента Франции Николя Саркози обвиняют в коррупции, попытке подкупа судьи и использовании служебного положения. Прокуратура запросила для него четыре года тюрьмы, в том числе два – условно.

Саркози все обвинения отрицает
Саркози все обвинения отрицает
Фото: ЕРА

Во Франции финансовая прокуратура требует для экс-президента страны Николя Саркози четыре года тюрьмы (из них два года условно) в рамках расследования дела о коррупции. Об этом 8 декабря сообщил телеканал BFMTV.

"Как и у всех людей в нашей стране, у бывшего главы государства есть права, которые следует уважать, но он также ... обязан сам уважать закон, потому что именно в этом и есть "правовое государство", – заявил глава Национальной финансовой прокуратуры Жан-Франсуа Бонер.

Помимо Саркози по этому делу также проходят адвокат экс-президента Тьерри Херцог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер. Для каждого из них прокуратура требует одинакового наказания. 

Саркози обвиняют в попытке подкупить судью в обмен на информацию о расследовании финансирования его партии. Его судят по статьям о коррупции и злоупотреблении влиянием.

По данным прокуратуры, Саркози якобы обещал судье работу в Монако, если тот согласится разгласить инсайдерские данные о расследовании, которое касалось незаконных платежей наследницы L'Oreal Лилиан Беттенкур на его президентскую кампанию 2007 года.

Саркози не признает вину. Он заявил, что судья Азибер никогда не получал работу в Монако.

Саркози был президентом Франции с 2007-го по 2012 год.

20 марта 2018 года Саркози задержали для дачи показаний по делу о руководстве пассивной коррупцией, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских государственных средств. 22 марта 2018 года Саркози предъявили обвинения.

В октябре 2020 года Серкози выдвинули обвинения в создании "преступного сообщества".

Теги: Франция, коррупция, тюрьма, Николя Саркози, расследование, обвинение
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