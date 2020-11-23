ГОРДОН
 
 
МИР

Во Франции начинается судебный процесс над Саркози. Его обвиняют в коррупции

Бывшего президента Франции Николя Саркози обвиняют в попытке подкупить судью. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Суд над Саркози должен продлиться до 10 декабря, но процесс может затянуться из-за эпидемии COVID-19
Суд над Саркози должен продлиться до 10 декабря, но процесс может затянуться из-за эпидемии COVID-19
Фото: EPA

Во Франции сегодня, 23 ноября, начинается суд над экс-президентом Николя Саркози. Об этом сообщает France 24.

Саркози обвиняют в попытке подкупить судью в обмен на информацию о расследовании финансирования его партии. Ему грозит до 10 лет тюрьмы и до €1 млн штрафа по обвинению в коррупции и злоупотреблении влиянием.

По данным прокуратуры, Саркози якобы обещал судье работу в Монако, если тот согласится разгласить инсайдерские данные о расследовании, которое касалось незаконных платежей наследницы L'Oreal Лилиан Беттенкур на его президентскую кампанию 2007 года.

Вместе с Саркози в деле фигурируют его адвокат Тьерри Херцог и бывший судья Жильбер Азибер.

Саркози не признает вину. Он заявил, что судья Азибер никогда не получал работу в Монако.

Канал отметил, что Саркози – не первый президент Франции, который оказался на скамье подсудимых. В 2001 году был судим Жак Ширак. Но Саркози – первый экс-глава Франции, которого обвиняют в коррупции.

Как сообщает BFM TV, судебный процесс должен длиться до 10 декабря, но это может происходить дольше из-за эпидемии COVID-19. Азибер уже попросил отложить слушания по медицинским причинам.

Саркози был президентом Франции с 2007-го по 2012 год.

20 марта 2018 года Саркози задержали для дачи показаний по делу о руководстве пассивной коррупцией, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских государственных средств. 22 марта 2018 года Саркози предъявили обвинения.

В октябре 2020 года Серкози выдвинули обвинения в создании "преступного сообщества".

Теги: Франция, коррупция, Николя Саркози, президент, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Полшестой мишка – это так жизненно". В сети сравнили выпечку Мендель в форме мишек, один из которых не удался, с украинскими президентами
"Полшестой мишка – это так жизненно". В сети сравнили выпечку Мендель в форме мишек, один из которых не удался, с украинскими президентами
Стоянов рассказал, сколько штрафов за нарушение ПДД получила Кухар в октябре
Стоянов рассказал, сколько штрафов за нарушение ПДД получила Кухар в октябре
Пономарев показал свое детское фото с отцом и архивный снимок с собственным сыном
Пономарев показал свое детское фото с отцом и архивный снимок с собственным сыном
Названы победители музыкальной премии American Music Awards 2020
Названы победители музыкальной премии American Music Awards 2020
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Моя обезьянка". Йовович обнародовала совместное селфи с младшей дочерью
"Моя обезьянка". Йовович обнародовала совместное селфи с младшей дочерью
"Главное, чтобы сын пример с отца не брал и стал достойным мужчиной". Королева показала взрослого сына от Тарзана
"Главное, чтобы сын пример с отца не брал и стал достойным мужчиной". Королева показала взрослого сына от Тарзана
Герцог и герцогиня Кембриджские сообщили о смерти домашнего любимца
Герцог и герцогиня Кембриджские сообщили о смерти домашнего любимца
Экс-жена Остапчука рассказала, что он грозит отсудить у нее детей и диагнозе, который шоумену поставил психотерапевт
Экс-жена Остапчука рассказала, что он грозит отсудить у нее детей и диагнозе, который шоумену поставил психотерапевт
"Победитель по жизни". Жена Dzidzio – певица Slavia обнародовала совместное фото с мужем
"Победитель по жизни". Жена Dzidzio – певица Slavia обнародовала совместное фото с мужем
  "Хотите украинских артистов? Так влейте!" Бардаш рассказал, что нужно делать для развития украинской музыки
  "Хотите украинских артистов? Так влейте!" Бардаш рассказал, что нужно делать для развития украинской музыки
"Гуд сисюли", "Сиськотряство". Каминская засветила соски
"Гуд сисюли", "Сиськотряство". Каминская засветила соски
"Я люблю!" 73-летний Алибасов вскоре станет отцом во второй раз
"Я люблю!" 73-летний Алибасов вскоре станет отцом во второй раз
"Трогательная фотография". Подольская показала подросшего младшего сына
"Трогательная фотография". Подольская показала подросшего младшего сына
"Ела лимоны как вату". Grosu переболела COVID-19
"Ела лимоны как вату". Grosu переболела COVID-19
  "Танцы со звездами". В полуфинале шоу Мейхер показала 18-летнего сына
  "Танцы со звездами". В полуфинале шоу Мейхер показала 18-летнего сына
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Сын Джигарханяна показал могилу отца
Сын Джигарханяна показал могилу отца
Супруга актера "Дизель Шоу" Бережка рассказала, как относится к откровенным сценам мужа с Булитко
Супруга актера "Дизель Шоу" Бережка рассказала, как относится к откровенным сценам мужа с Булитко
"Глаза выдают ваше счастье". Ани Лорак поделилась с поклонниками новыми снимками
"Глаза выдают ваше счастье". Ани Лорак поделилась с поклонниками новыми снимками
"Мои крылья". Верещук показала сыновей
"Мои крылья". Верещук показала сыновей
Фадеева внесли в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины – Министерство культуры
Фадеева внесли в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины – Министерство культуры
Заразившаяся коронавирусом ведущая "1+1" рассказала об осложнениях, которые появились во время болезни
Заразившаяся коронавирусом ведущая "1+1" рассказала об осложнениях, которые появились во время болезни
  "Мне пох...й". Бардаш прокомментировал причины войны на Донбассе
"Мне пох...й". Бардаш прокомментировал причины войны на Донбассе
Против трех свидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела
Против трех свидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS