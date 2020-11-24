Депутат Госдумы рассказал, как питаться, чтобы "не превратиться в американцев"

Член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов рассказал, что помогает своей дочери-студентке варить супы, как варила его бабушка, – на костях.

В России хотят ввести повышенные акцизы на продукты с повышенным содержанием соли и сахара Фото: depositphotos.com

Депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия", член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов предложил создать рабочую группу по вопросу снижения потребления россиянами продуктов с повышенным содержанием соли и сахара. Об этом 24 ноября сообщила НСН.

Депутат считает, что в России надо популяризировать здоровое питание.

"Здоровое питание начинается с семьи, я помогаю сейчас дочери-студентке, смотрю, чтобы она не ленилась и варила себе разнообразные супы. Бабушка моя всегда варила бульон на костях говяжьих, это к вопросу о цене здорового питания. Мы же не хотим, чтобы нация наша превратилась в американцев. А значит, нам нужно заняться культурой питания и спортом", – сказал Вострецов.

По информации MK.ru, в России хотят ввести повышенные акцизы на продукты с повышенным содержанием соли и сахара. Акцизы могут ввести на консервы, пельмени, соусы, колбасы, фастфуд, кондитерские изделия, газированные напитки. По мнению экспертов, это приведет к росту цен на продукты, но не поможет улучшить здоровье россиян.