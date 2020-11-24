ГОРДОН
 
 
МИР

Депутат Госдумы рассказал, как питаться, чтобы "не превратиться в американцев"

Член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов рассказал, что помогает своей дочери-студентке варить супы, как варила его бабушка, – на костях.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В России хотят ввести повышенные акцизы на продукты с повышенным содержанием соли и сахара
В России хотят ввести повышенные акцизы на продукты с повышенным содержанием соли и сахара
Фото: depositphotos.com

Депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия", член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов предложил создать рабочую группу по вопросу снижения потребления россиянами продуктов с повышенным содержанием соли и сахара. Об этом 24 ноября сообщила НСН.

Депутат считает, что в России надо популяризировать здоровое питание.

"Здоровое питание начинается с семьи, я помогаю сейчас дочери-студентке, смотрю, чтобы она не ленилась и варила себе разнообразные супы. Бабушка моя всегда варила бульон на костях говяжьих, это к вопросу о цене здорового питания. Мы же не хотим, чтобы нация наша превратилась в американцев. А значит, нам нужно заняться культурой питания и спортом", – сказал Вострецов.

По информации MK.ru, в России хотят ввести повышенные акцизы на продукты с повышенным содержанием соли и сахара. Акцизы могут ввести на консервы, пельмени, соусы, колбасы, фастфуд, кондитерские изделия, газированные напитки. По мнению экспертов, это приведет к росту цен на продукты, но не поможет улучшить здоровье россиян.

Теги: здоровье, Госдума, продукты, Единая Россия, акциз, консервы, кондитерские изделия, сахар
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Травит меня". Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой
"Травит меня". Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой
Ургант обнародовал фото жены-блондинки
Ургант обнародовал фото жены-блондинки
Солистка "ВИА Гры" рассказала, какие советы на ушко дает Брежнева
Солистка "ВИА Гры" рассказала, какие советы на ушко дает Брежнева
"Пока больно". Яма рассказал, когда ему снимут гипс, и пообещал больше не соглашаться на авантюры
"Пока больно". Яма рассказал, когда ему снимут гипс, и пообещал больше не соглашаться на авантюры
Украинский дизайнер Шнайдер: За год мы перерабатываем порядка 5 тонн джинсов, купленных в секонд-хендах
Украинский дизайнер Шнайдер: За год мы перерабатываем порядка 5 тонн джинсов, купленных в секонд-хендах
62 млн просмотров за 28 дней. "Ход королевы" с Тейлор-Джой стал самой успешной премьерой Netflix
62 млн просмотров за 28 дней. "Ход королевы" с Тейлор-Джой стал самой успешной премьерой Netflix
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление найти ее пьяной
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление найти ее пьяной
Хименес-Браво рассказал, как в его ресторане отреагировали на введение "карантина выходного дня"
Хименес-Браво рассказал, как в его ресторане отреагировали на введение "карантина выходного дня"
"Практически неузнаваема", "Хватит колоть ботокс". Селфи Мадонны озадачило ее поклонников
"Практически неузнаваема", "Хватит колоть ботокс". Селфи Мадонны озадачило ее поклонников
"Жену я себе выбрать могу, а дочь – нет". Пономарев рассказал о причинах развода с матерью своего сына
"Жену я себе выбрать могу, а дочь – нет". Пономарев рассказал о причинах развода с матерью своего сына
  Семенович: Я люблю кайфовать по жизни и еда – одно из удовольствий
  Семенович: Я люблю кайфовать по жизни и еда – одно из удовольствий
"В угол поставили, "Игра с детства". Фаны Осадчей обсуждают фото ее сына от Горбунова
"В угол поставили, "Игра с детства". Фаны Осадчей обсуждают фото ее сына от Горбунова
Dzidzio стал вторым звездным детективом в шоу "Маска"
Dzidzio стал вторым звездным детективом в шоу "Маска"
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
Grosu: Мне бы хотелось, чтобы второй брак стал последним
Grosu: Мне бы хотелось, чтобы второй брак стал последним
"Не пытайтесь повторить мой опыт". Волочкова в микрострингах показала коронный трюк
"Не пытайтесь повторить мой опыт". Волочкова в микрострингах показала коронный трюк
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Мои крылья". Верещук показала сыновей
"Мои крылья". Верещук показала сыновей
"Трогательная фотография". Подольская показала подросшего младшего сына
"Трогательная фотография". Подольская показала подросшего младшего сына
  "Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
"Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
"Ненавидят чужую молодость и красоту". Полякова ответила хейтерам на обвинения в недостойном поведении
"Ненавидят чужую молодость и красоту". Полякова ответила хейтерам на обвинения в недостойном поведении
"Не пытайтесь повторить мой опыт". Волочкова в микрострингах показала коронный трюк
"Не пытайтесь повторить мой опыт". Волочкова в микрострингах показала коронный трюк
"Главное, чтобы сын пример с отца не брал и стал достойным мужчиной". Королева показала взрослого сына от Тарзана
"Главное, чтобы сын пример с отца не брал и стал достойным мужчиной". Королева показала взрослого сына от Тарзана
"Гуд сисюли", "Сиськотряство". Каминская засветила соски
"Гуд сисюли", "Сиськотряство". Каминская засветила соски
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS