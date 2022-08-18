Десятки военнослужащих Королевской гвардии Норвегии будут уволены из-за употребления наркотиков

Этим летом военные узнали о незаконном употреблении наркотиков среди призывников во время частной вечеринки. Сначала признались в употребление пятеро гвардейцев, затем еще 25. Все 30 были членами армейского подразделения Королевской гвардии Его Величества

Представитель вооруженных сил Браге Стейнсон Вийк-Хансен сообщил, что призывники теперь будут уволены из армии.

Королевской гвардии поручено защищать королевскую семью Норвегии. Его члены каждый день проводят смену караула у королевского дворца в Осло в темно-синей форме и котелке с перьями.

Гвардия также выступает по особым случаям, включая вручение Нобелевской премии мира.