"Он даже не сопротивляется". Шаман Верретт сорвал майку со спортсмена, чтобы угодить своей невесте, принцессе Норвегии Марте Луизе. Видео

По сценарию 50-летняя принцесса решила перекусить в парке, но у нее не обнаружилось салфетки. Чтобы ей угодить, Верретт подскочил с места, сорвал майку с пробегающего мимо спортсмена, порвал ее на тряпки и одну их них вручил своей невесте.
"Когда принцессе Норвегии нужна салфетка, она получает салфетку", – подписал он ролик.
"Он даже не сопротивляется", – отреагировали фолловеры.
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Марта Луиза занимает четвертое место в линии наследования норвежского престола после брата и двух племянников.
В 2017 году принцесса развелась со своим первым мужем, писателем Ари Беном после 15 лет семейной жизни. В браке у пары родились три дочери. Спустя два года после развода он покончил жизнь самоубийством.
В том же году Марта Луиза начала встречаться с Верреттом. 50-летняя принцесса старше своего избранника на три года. 7 июня 2022 года пара сообщила о помолвке.
На сайте Верретта указано, что он проводит спиритические сеансы и является духовником американской актрисы Гвинет Пэлтроу.
После помолвки с принцессой Верретт в интервью People заявил, что является первым современным темнокожим мужчиной, который станет мужем представительницы европейской королевской семьи. По словам шамана, это создаст прецедент для его народа. Он также отметил, что "в Африке всегда были короли и королевы, но, к сожалению, они не были признаны в мире так, как они того заслуживают".