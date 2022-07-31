"Он даже не сопротивляется". Шаман Верретт сорвал майку со спортсмена, чтобы угодить своей невесте, принцессе Норвегии Марте Луизе. Видео

Верретт и принцесса Норвегии Марта Луиза сообщили о помолвке в июне 2022 года Фото: iam_marthalouise / Instagram

По сценарию 50-летняя принцесса решила перекусить в парке, но у нее не обнаружилось салфетки. Чтобы ей угодить, Верретт подскочил с места, сорвал майку с пробегающего мимо спортсмена, порвал ее на тряпки и одну их них вручил своей невесте.

"Когда принцессе Норвегии нужна салфетка, она получает салфетку", – подписал он ролик.

"Он даже не сопротивляется", – отреагировали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jake Hunter (@jakehunterofficial)