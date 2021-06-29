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"Действовали по правилам". В минобороны России прокомментировали ситуацию с нидерландским фрегатом

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Россия 24 июня подняла в воздух истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24
Россия 24 июня подняла в воздух истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24
Фото: defensie.nl

Россия подняла в воздух истребители для предупреждения нарушения границы нидерландским военным кораблем Evertsen, который двигался в сторону Керченского пролива. Об этом 29 июня заявили в министерстве обороны РФ, пишет ТАСС.

В ведомстве уточнили, что подняли в воздух истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые "совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов".

По версии российских военных, фрегат Evertsen после пролетов самолетов "сразу изменил курс от границы РФ".

В минобороны заявили, что истребители и бомбардировщики совершали полеты на безопасном расстоянии "действовали в строгом соответствии с международными правилами".

Минобороны Нидерландов сегодня заявило, что 24 июня российская военная авиация создала опасную ситуацию у берегов Крыма рядом с военным кораблем Evertsen.

Evertsen входит в британскую ударную группу, он патрулирует Черное море вместе с британским эсминцем HMS Defender.

Контекст:

Британский эсминец HMS Defender D36 23 июня шел из Одессы, когда минобороны России заявило, что он "нарушил границу" России в районе оккупированного Крыма. В военном ведомстве РФ сообщили, что бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание, пограничный корабль – предупредительную стрельбу по курсу движения Defender. Через несколько минут эсминец якобы покинул "территориальное море" России.

После инцидента военного атташе Великобритании в Москве вызвали в минобороны России.

В то же время в минобороны Великобритании заявили, что никакой стрельбы рядом с их кораблем не было. Великобритания отметила, что россияне проводили учения по артиллерийской стрельбе в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности.

Корреспондент BBC Джонатан Бил, который был на борту Defender, рассказал, что один из двух российских катеров береговой охраны, преследовавших британский корабль, приблизился к эсминцу на 100 м. "По радио звучали все более враждебные предупреждения, в том числе такое: "Мы откроем огонь, если вы не измените курс. Мы слышали залпы на расстоянии, но сочли, что они вне зоны досягаемости", – сообщил журналист.

Хотя российские СМИ представили эту историю так, будто эсминец якобы вошел в "российские территориальные воды" близ оккупированного Крыма, а после предупредительной стрельбы покинул их, мониторинг движения судна доказывает, что корабль спокойно продолжал свою миссию и не менял курса, отметила LIGA.net.

В Кремле назвали маршрут британского эсминца "подготовленной провокацией", а в МИД РФ пригрозили "бомбить" корабли, которые зайдут на оккупированную РФ часть акватории Черного моря.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что флоту Соединенного Королевства не помешают ходить у берегов оккупированного Россией Крыма, а премьер-министр Борис Джонсон подчеркнул, что это украинские территориальные воды и было правильно использовать их.

По данным СМИ, именно Джонсон принимал окончательное решение о проходе корабля вблизи берегов Крыма.

Теги: Россия, Нидерланды, Черное море, военные, авиация, граница, корабль, истребители, самолеты, бомбардировщики, корабли
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