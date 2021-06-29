"Действовали по правилам". В минобороны России прокомментировали ситуацию с нидерландским фрегатом

В ведомстве уточнили, что подняли в воздух истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые "совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов".

По версии российских военных, фрегат Evertsen после пролетов самолетов "сразу изменил курс от границы РФ".

В минобороны заявили, что истребители и бомбардировщики совершали полеты на безопасном расстоянии "действовали в строгом соответствии с международными правилами".

Минобороны Нидерландов сегодня заявило, что 24 июня российская военная авиация создала опасную ситуацию у берегов Крыма рядом с военным кораблем Evertsen.

Evertsen входит в британскую ударную группу, он патрулирует Черное море вместе с британским эсминцем HMS Defender.