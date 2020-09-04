Для Лукашенко диагноз "мозаичная психопатия" является преимуществом в борьбе за власть – врач-психиатр

Президент Беларуси Александр Лукашенко будет бороться за власть до последнего, используя при этом любые методы и средства. Такое мнение выразил врач-психиатр, белорусский общественный деятель Дмитрий Щигельский.

Щигельский: Когда Лукашенко говорит, что его нужно убить, чтобы забрать власть, он не врет Фото: ЕРА

Диагноз "мозаичная психопатия" делает президента Беларуси Александра Лукашенко подозрительным, никому не доверяющим, лишенным эмпатии человеком. Это в каком-то смысле является преимуществом в борьбе за власть, сказал врач-психиатр, белорусский общественный деятель Дмитрий Щигельский в интервью телеканалу "Дождь".

Данный диагноз был установлен Лукашенко в середине 70-х годов прошлого столетия, в новой классификации он называется "параноидное расстройство личности, расстройство личности параноидного типа", уточнил врач.

По словам Щигельского, это диагноз, при котором вся жизнь человека определяется тотальными, предельно заостренными чертами личности и характера. В частности, он лишен эмпатии, ему сложно устанавливать длительные отношения с людьми, он имеет склонность объяснять все теорией заговора, преувеличивать роль своей личности и интерпретировать любые факты как направленные против него.

По мнению специалиста, диагноз "мозаичная психопатия" для Лукашенко является конкурентным фактором в политической борьбе, поскольку, как тотально подозрительный, никому не доверяющий человек, он заранее чувствует и устраняет любого потенциального противника, не испытывая при этом моральных или нравственных ограничений.

Для страны и всего народа наличие подобного диагноза у лидера является драматичным фактором, поскольку тот неадекватно воспринимает ситуацию и готов на любое безграничное применение силы, любых средств и методов для удержания власти, что и подтверждает нынешняя ситуация с жестоким подавлением протестов в Беларуси, сказал Щигельский.

Когда Лукашенко говорит, что его нужно убить, чтобы забрать власть, он не врет, уверен врач.

Он будет бороться за власть "до последнего белоруса, до последнего патрона и использовать для этого любые способы, любые методы и средства", сказал врач-психиатр.

Материал Щигельского под названием "Заключение врача. История болезни Александра Григорьевича Лукашенко" появился в газете "Наша Свабода" в 2001 году, пишет издание БДГ. После его публикации против врача-психиатра возбудили уголовное дело, он был вынужден покинуть Беларусь и переехать в США.