До сих пор не заключено соглашение о передаче осужденных лиц между Украиной и Таиландом – Денисова

Омбудсмен Таиланда Виддхават Раджатанун согласился уточнить, возможно ли ускорить рассмотрение ходатайств об индивидуальных королевских помилованиях украинцев, которые содержатся под стражей в Таиланде, заявила омбудсмен Украины Людмила Денисова.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова встретилась в Бангкоке с главным омбудсменом Королевства Таиланд Виддхаватом Раджатануном, стороны обсудили соблюдение прав 21 украинского гражданина, которые находятся в тайских тюрьмах, сообщила Денисова 18 декабря в Facebook.

"Акцентировала внимание на том, что необходимо в безотлагательном порядке решить вопрос предоставления квалифицированного лечения некоторым нашим гражданам. Поэтому в ближайшее время буду обращаться к тайскому коллеге с просьбой решить этот вопрос… Поблагодарила за содействие защите прав и оказанию необходимой медицинской помощи гражданам Украины, которые находятся в исправительном учреждении Кlong Prem – Вячеславу Хлебцу и Ярославе Яновской, которые стали жертвами торговли людьми. Работники тайского Офиса омбудсмена оперативно отреагировали – посетили наших сограждан и выяснили все проблемы, которые беспокоили. В частности, благодаря этому одному из них вовремя пролечили зубы", – написала Денисова.

Она поблагодарила в лице омбудсмена короля Таиланда за предыдущее помилование и уменьшение сроков заключения гражданам Украины в 2019 году по случаю коронации.

"В свою очередь Виддхават Раджатанун согласился уточнить возможность ускорения рассмотрения ходатайств об индивидуальных королевских помилованиях наших граждан. До сих пор не заключено соглашение о передаче осужденных лиц между нашими государствами. Договорились объединить усилия, чтобы решить эту проблему в кратчайшие сроки. Тайский коллега заверил, что будет способствовать подписанию данного документа. Со своей стороны заверила, что обращусь с соответствующим обращением к президенту Украины. Это позволит нашим гражданам, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях в Таиланде, отбывать наказание на родине, приблизит их к родным и к получению необходимой помощи. Пока родные не могут их посещать из-за высокой стоимости таких поездок", – продолжила украинский омбудсмен.

Она пригласила Раджатануна посетить Украину в удобное для него время для дальнейшего обмена практическим опытом.