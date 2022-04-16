Дуров и еще несколько миллиардеров попросили Forbes не называть их российскими бизнесменами

В заявлении пресс-секретаря Дурова, которое получило издание, подчеркивается, что тот покинул Россию "много лет назад и не собирался возвращаться".

Представитель бизнесмена сказал, что Дуров, который родился в Санкт-Петербурге, в 2021 году получил гражданство Франции, а живет в Дубае (ОАЭ), где находится главный офис Telegram.

В списке крупных бизнесменов, не желающих, чтобы их имя ассоциировалось с РФ, назван также сооснователь компании – разработчика видеоигр Playrix Игорь Бухман. Он и его брат Дмитрий выросли в Вологде. Они основали Playrix в 2004 году, через девять лет перевели бизнес в Ирландию, в 2016 году эмигрировали в Израиль, а сейчас живут в Лондоне. Оба попросили журнал считать их гражданами Израиля.

Сооснователь компании Revolut Николай Сторонский, который выехал из России 17 лет назад в 20-летнем возрасте, по данным журнала, имеет гражданство Великобритании и РФ. Его пиарщик сказал Forbes, что Сторонский – гражданин Великобритании.

Также в списке бизнесменов, которые не хотят, чтобы их называли россиянами, – уроженец Уфы Евгений Швидлер (его Forbes называет другом и партнером российского миллиардера Романа Абрамовича), эмигрировавший из РФ в начале 90-х годов прошлого века и получивший гражданство США в 1994 году, и выходец из Украины Ян Блаватник, который родился в Одессе в 1957 году и эмигрировал еще до распада СССР.

Forbes отмечает, что такая тенденция неудивительна – после оккупации Крыма в 2014 году и начала агрессии РФ против Украины, а потом ее перехода в полномасштабные боевые действия на всей территории Украины в 2022 году под санкции США, Великобритании или Европейского союза попали 34 нынешних и бывших российских миллиардера.