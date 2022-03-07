Дуров заявил, что из "ВКонтакте" его уволили после отказа предоставить ФСБ данные украинцев

Дуров отметил, что у него есть родственники в Украине Фото: Durov / Instagram

"Девять лет назад я был генеральным директором "ВКонтакте", крупнейшей социальной сети в России и Украине. В 2013 году российская служба безопасности ФСБ потребовала, чтобы я предоставил им личные данные украинских пользователей ВК, которые протестовали против пророссийского президента", – написал Дуров.

Он отметил, что отказался это делать, "потому что это означало бы предательство наших украинских пользователей".

"После этого меня уволили из компании, которую я основал, и я был вынужден покинуть Россию. Я потерял свою компанию и свой дом, но сделал бы это снова, без колебаний", – заявил Дуров.

Основатель Telegram подчеркнул, что по материнской линии его родословная идет из Киева.

"По сей день у нас много родственников, живущих в Украине. Поэтому этот трагический конфликт является личным как для меня, так и для Telegram. Некоторые люди задавались вопросом, не является ли Telegram чем-то менее безопасным для украинцев, потому что я когда-то жил в России. [...] Многое изменилось: я больше не живу в России, у меня больше нет ни компаний, ни сотрудников. Но одно остается неизменным – я выступаю за наших пользователей, несмотря ни на что. Их право на неприкосновенность частной жизни священно. Сейчас – больше, чем когда-либо", – объяснил Дуров.

27 февраля, когда началось массовое вторжение российских войск в Украину, Дуров заявил, что может ограничить пользование Telegram в связи с "украинскими событиями", но через несколько минут передумал.