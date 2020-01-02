Два российских телеканала скрыли счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением Путина

Российские телеканалы "Россия 24" и "Первый канал" закрыли информацию о количестве отметок "нравится" и "не нравится" под новогодним обращением президента РФ Владимира Путина на своих страницах в YouTube, но канал НТВ ее оставил открытой. Там это видео набрало в три раза больше дизлайков, чем лайков.

В 2019 году обращение Путина собрало 70 тыс. дизлайков на странице "Первого канала", после чего счетчик и комментарии тоже закрыли Фото: kremlin.ru

Российские телеканалы "Россия 24" и "Первый канал" на своих страницах в YouTube скрыли счетчики лайков и дизлайков, а также закрыли комментарии под новогодним обращением президента РФ Владимира Путина. На это обратил внимание канал "Дождь" 1 января.

"Эхо Москвы" отмечает, что в 13.00 1 января, когда счетчики еще были открыты, ролик Путина на странице "Первого канала" собрал 66 тыс. дизлайков и 12 тыс. лайков.

Другие телеканалы, например, НТВ, оставили открытым счетчик под обращением Путина. По состоянию на 23.30 1 января кнопку "не нравится" нажали 29 тыс. человек, "нравится" – 8,6 тыс.

Под остальными видео, загруженными "Россией 24" и "Первым каналом" в YouTube, количество лайков и дизлайков, так же, как и возможность оставлять комментарии, открыты.

Запись пресс-конференции российского лидера, обнародованная 19 декабря "Россией 24", можно комментировать. Также там открыт счетчик, согласно которому видео собрало 51 тыс. отрицательных отметок и только 15 тыс. – положительных.

В 2019 году количество дизлайков под новогодним обращением Путина на странице "Первого канала" в YouTube достигло 70 тыс., после чего телеканал отключил комментарии и скрыл данные счетчика.