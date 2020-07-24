Джонсон признал, что его правительство неправильно оценило угрозу коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с учетом полученного опыта правительство сейчас бы реагировало на эпидемию коронавируса по-другому.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что на начальном этапе эпидемии коронавируса его правительство недооценило угрозу вспышки. Об этом он сказал в интервью BBC.

В частности, премьер сказал, что правительство неправильно оценило масштабы бессимптомного распространения инфекции.

В то же время он не согласился с утверждением, что карантин в Соединенном Королевстве был введен слишком поздно и что это привело к дополнительным жертвам. Джонсон заверил, что правительство "извлекло уроки" и сейчас бы министры реагировали на угрозу по-другому.

По мнению главы британского правительства, эффективность мер по борьбе с эпидемией коронавируса еще предстоит оценить.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Великобритания – одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран в мире. В Соединенном Королевстве подтверждено почти 300 тыс. случаев заражения (девятое место в мире), более 45 тыс. из них – с летальным исходом (третье место в мире).

Джонсон высказывал предположение, что эпидемия коронавируса в Великобритании может завершиться к середине 2021 года.