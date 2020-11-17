Джонсон сдал негативный тест на COVID-19

После контакта с зараженным коронавирусом членом Консервативной партии Ли Андерсоном премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет на самоизоляции до 26 ноября.

Джонсон уже переболел COVID-19 в тяжелой форме Фото: EPA

Тест на коронавирус британского премьер-министра Бориса Джонсона оказался отрицательным. Об этом 17 ноября сообщает Sky News.

Он намерен оставаться на самоизоляции до 26 ноября.

Тест Джонсон сдал 16 ноября после контакта с инфицированным COVID-19 членом Консервативной партии Ли Андерсоном.

Британский премьер в апреле в тяжелой форме перенес COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 17 ноября в мире зафиксировано более 55,2 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 1,39 млн – в Великобритании. В стране от коронавируса умерло 52,2 тыс. человек.