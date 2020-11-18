Единственного оставшегося в мире белого жирафа оснастили GPS, чтобы отпугивать браконьеров

Движения последнего в мире белого жирафа теперь будут отслеживать рейнджеры. Так его хотят защитить от браконьеров.

В Кении единственный оставшийся в мире белый жираф был оснащен устройством GPS-слежения, чтобы можно было спасти его от браконьеров. Об этом сообщает ВВС.

После того, как камеру установили на рога животного, рейнджеры могут отслеживать его движения в режиме реального времени.

У этой особи редкое генетическое заболевание, называемое лейкизмом, которое вызывает потерю пигментации кожи. Считается, что самец остался последним в своем роде после того, как в марте браконьеры убили двух членов его семьи.

Рейнджеры опасаются, что жирафа постигнет участь убитой самки и ее семимесячного детеныша. Их трупы были найдены в заповедной зоне в северо-восточном округе Кении Гарисса, где сейчас обитает жираф-самец.

Жирафы, живущие более чем в 15 африканских странах, являются самыми высокими млекопитающими в мире. На них охотятся браконьеры из-за шкур и мяса.