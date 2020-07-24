Северокорейские лодки-призраки. Аналитики назвали вероятную причину их появления

Десятки рыбацких суден с останками северокорейских рыбаков ежегодно прибивает к берегам Японии. По данным экспертов Global Fishing Watch, причиной этого явления может быть массовый вылов кальмаров в водах КНДР китайскими судами.

Аналитики Global Fishing Watch назвали вероятную причину появления "судов-призраков" из КНДР – рыбацких лодок, которые прибивает к берегам Японии пустыми или с мумифицированными останками членов экипажа. Об этом говорится в исследовании на сайте аналитического центра, которое опубликовано 22 июля.

Исследователи связали это явление с экономической экспансией Китая в Желтом море. Китайские траулеры, занимающиеся ловом кальмара, заходят в северокорейские воды и вытесняют оттуда местных рыбаков. Те вынуждены искать другое место для лова, в том числе в водах России и Японии, и иногда теряются в море.

В 2017 году благодаря спутниковым технологиям удалось идентифицировать около 900 китайских судов, занимавшихся незаконным промыслом в водах Северной Кореи, в 2018-м их было около 700.

Последствием массового лова кальмаров стало их практически полное уничтожение в прибрежных водах Южной Кореи и Японии, что негативно сказывается на биобалансе, говорится в исследовании.

Неясно, на каких основаниях китайский флот действует в водах КНДР: то ли это браконьерство, то ли власти Пхеньяна в обход санкций ООН передали КНР лицензию на вылов морепродуктов, отмечает CNN. По данным телеканала, только в 2017 году к берегам Японии прибило около 100 северокорейских лодок, в них обнаружили 35 разложившихся тел.