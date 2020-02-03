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Экоактивисты захватили угольную электростанцию на западе Германии

Движение гражданского неповиновения, организовавшее акцию протеста в Германии, считает открытие новой электростанции преступлением.

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Экоактивисты провели акцию протеста у новой электростанции на западе Германии
Экоактивисты провели акцию протеста у новой электростанции на западе Германии
Фото: Kathrin Henneberger / Twitter

Группа активистов, требующих немедленного отказа от угля, прорвалась на территорию угольной электростанции Даттельн-4 на западе Германии, сообщает "Немецкая волна".

Со ссылкой на полицию издание пишет, что на территорию электростанции, которую должны ввести в эксплуатацию в 2020 году, "с применением силы" прорвались около 100 человек. Протестующие заняли два грузоподъемных крана.

"Сегодня мы заняли Даттельн-4, чтобы со всей ясностью заявить политикам и концерну Uniper: мы не будем мириться с тем, что в 2020 году в эксплуатацию будет введена новая угольная электростанция", – заявило движение гражданского неповиновения Ende Gelände ("На этом все").

Движение считает катастрофой принятый правительством ФРГ план перехода на возобновляемую энергетику до 2038 года и отвергает обвинения в нарушении закона: "Принимая во внимание климатический кризис, преступлением является ввод в эксплуатацию новой электростанции. Крупные правонарушения сейчас совершают не климатические активисты, а базирующаяся на ископаемых промышленность и ее политические союзники".

Позже активисты покинули территорию Даттельн-4, некоторых из них вынесла полиция.

Теги: Германия, уголь, электростанция, альтернативная энергетика
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