Экс-чемпиона мира по шахматам Карпова подключили к аппарату ИВЛ. У него переломы костей черепа и шейки бедра – росСМИ

Карпов в тяжелом состоянии находится в реанимации одной из московских больниц Фото: EPA

По данным источников канала, у 71-летнего Карпова диагностировали отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, множественные гематомы головы и травматическое субарахноидальное кровоизлияние. Также сообщается, что у знаменитого советского шахматиста закрытая черепно-мозговая травма и закрытый перелом шейки левой бедренной кости. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Состояние депутата Госдумы осложняется хроническими заболеваниями", – отмечается в сообщении.

Утверждается, что при госпитализации в крови Карпова обнаружили около 2,76 промилле алкоголя (при 2,5 промилле и выше состояние человека классифицируется как "сильное опьянение". – "ГОРДОН").

31 октября стало известно о госпитализации Карпова в реанимацию одной из московских больниц после того, как депутата без сознания обнаружили в переулке неподалеку от здания Госдумы РФ в центре Москвы. Российские СМИ писали, что на Карпова было совершено нападение, однако люди из его окружения это опровергли.