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Экс-чемпиона мира по шахматам Карпова подключили к аппарату ИВЛ. У него переломы костей черепа и шейки бедра – росСМИ

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Карпов в тяжелом состоянии находится в реанимации одной из московских больниц
Карпов в тяжелом состоянии находится в реанимации одной из московских больниц
Фото: EPA

Бывшего трехкратного чемпиона мира по шахматам, поддержавшего войну в Украине российского гроссмейстера и депутата Государственной думы РФ от "Единой России" Анатолия Карпова ввели в состояние искусственной комы. Подробности состояния здоровья шахматиста сообщил 31 октября российский Telegram-канал "112".

По данным источников канала, у 71-летнего Карпова диагностировали отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, множественные гематомы головы и травматическое субарахноидальное кровоизлияние. Также сообщается, что у знаменитого советского шахматиста закрытая черепно-мозговая травма и закрытый перелом шейки левой бедренной кости. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Состояние депутата Госдумы осложняется хроническими заболеваниями", – отмечается в сообщении.

Утверждается, что при госпитализации в крови Карпова обнаружили около 2,76 промилле алкоголя (при 2,5 промилле и выше состояние человека классифицируется как "сильное опьянение". – "ГОРДОН").

31 октября стало известно о госпитализации Карпова в реанимацию одной из московских больниц после того, как депутата без сознания обнаружили в переулке неподалеку от здания Госдумы РФ в центре Москвы. Российские СМИ писали, что на Карпова было совершено нападение, однако люди из его окружения это опровергли.

Контекст:

Карпов  бывший трехкратный чемпион мира по шахматам, трехкратный чемпион мира ФИДЕ, шестикратный победитель шахматных Олимпиад в составе сборной СССР. Многократно баллотировался и избирался в Госдуму РФ. После полномасштабного вторжения РФ в Украину Карпов поддержал действия президента РФ Владимира Путина.

13 апреля 2022 года Федерация шахмат Украины сообщила, что против Карпова возбуждено уголовное дело по фактам распространения призывов к войне и посягательства на территориальную целостность страны.

Теги: Россия, здоровье, шахматы, Москва, депутаты, Госдума, Анатолий Карпов, больница, Несчастный случай, травма, перелом, реанимация, ИВЛ, диагноз, травмы, чемпион мира
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