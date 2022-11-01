Экс-чемпиона мира по шахматам Карпова подключили к аппарату ИВЛ. У него переломы костей черепа и шейки бедра – росСМИ

По данным источников канала, у 71-летнего Карпова диагностировали отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, множественные гематомы головы и травматическое субарахноидальное кровоизлияние. Также сообщается, что у знаменитого советского шахматиста закрытая черепно-мозговая травма и закрытый перелом шейки левой бедренной кости. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
"Состояние депутата Госдумы осложняется хроническими заболеваниями", – отмечается в сообщении.
Утверждается, что при госпитализации в крови Карпова обнаружили около 2,76 промилле алкоголя (при 2,5 промилле и выше состояние человека классифицируется как "сильное опьянение". – "ГОРДОН").
31 октября стало известно о госпитализации Карпова в реанимацию одной из московских больниц после того, как депутата без сознания обнаружили в переулке неподалеку от здания Госдумы РФ в центре Москвы. Российские СМИ писали, что на Карпова было совершено нападение, однако люди из его окружения это опровергли.
Карпов – бывший трехкратный чемпион мира по шахматам, трехкратный чемпион мира ФИДЕ, шестикратный победитель шахматных Олимпиад в составе сборной СССР. Многократно баллотировался и избирался в Госдуму РФ. После полномасштабного вторжения РФ в Украину Карпов поддержал действия президента РФ Владимира Путина.
13 апреля 2022 года Федерация шахмат Украины сообщила, что против Карпова возбуждено уголовное дело по фактам распространения призывов к войне и посягательства на территориальную целостность страны.