Поддержавший войну шахматист Карпов находится в коме. Его нашли в состоянии опьянения возле здания Госдумы – российские СМИ

Карпов без сознания и в состоянии алкогольного опьянения находился неподалеку от здания Госдумы, пишут российские СМИ Фото: ЕРА

В публикации отмечается, что Карпов без сознания и в состоянии алкогольного опьянения находился неподалеку от здания Госдумы.

Российские СМИ писали, что на Карпова было совершено нападение, но люди из его окружения это опровергли, пишет пропагандистский сайт в РФ "Спорт Экспресс".

Дочь шахматиста в комментарии каналу Mash заявила, что ее отец получил "травмы по бытовым причинам".