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31 октября, 2022
 
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Поддержавший войну шахматист Карпов находится в коме. Его нашли в состоянии опьянения возле здания Госдумы – российские СМИ

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Карпов без сознания и в состоянии алкогольного опьянения находился неподалеку от здания Госдумы, пишут российские СМИ
Карпов без сознания и в состоянии алкогольного опьянения находился неподалеку от здания Госдумы, пишут российские СМИ
Фото: ЕРА

Поддержавший нападение РФ на Украину российский шахматист, депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Анатолий Карпов находится в реанимации одной из московских больниц в состоянии искусственной комы с черепно-мозговой травмой и переломом ноги. Об этом 31 октября сообщил российский пропагандистский Telegram-канал Mash.

В публикации отмечается, что Карпов без сознания и в состоянии алкогольного опьянения находился неподалеку от здания Госдумы.

Российские СМИ писали, что на Карпова было совершено нападение, но люди из его окружения это опровергли, пишет пропагандистский сайт в РФ "Спорт Экспресс". 

Дочь шахматиста в комментарии каналу Mash заявила, что ее отец получил "травмы по бытовым причинам".

Контекст:

71-летний Карпов  бывший чемпион мира по шахматам. После полномасштабного вторжения РФ в Украину он поддержал действия президента РФ Владимира Путина.

13 апреля 2022 года Федерация шахмат Украины сообщила, что против Карпова возбуждено уголовное дело по фактам распространения призывов к войне и посягательства на территориальную целостность страны. 

Теги: Россия, пропаганда, алкоголь, Анатолий Карпов, война России против Украины
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