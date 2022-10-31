Поддержавший войну шахматист Карпов находится в коме. Его нашли в состоянии опьянения возле здания Госдумы – российские СМИ

В публикации отмечается, что Карпов без сознания и в состоянии алкогольного опьянения находился неподалеку от здания Госдумы.
Российские СМИ писали, что на Карпова было совершено нападение, но люди из его окружения это опровергли, пишет пропагандистский сайт в РФ "Спорт Экспресс".
Дочь шахматиста в комментарии каналу Mash заявила, что ее отец получил "травмы по бытовым причинам".
71-летний Карпов – бывший чемпион мира по шахматам. После полномасштабного вторжения РФ в Украину он поддержал действия президента РФ Владимира Путина.
13 апреля 2022 года Федерация шахмат Украины сообщила, что против Карпова возбуждено уголовное дело по фактам распространения призывов к войне и посягательства на территориальную целостность страны.