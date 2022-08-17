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Экс-премьер Австралии во время пандемии возглавил пять министерств. Сами министры об этом не знали

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Моррисон был премьер-министром Австралии с 24 августа 2018 по 23 мая 2022 года
Моррисон был  премьер-министром Австралии с 24 августа 2018 по 23 мая 2022 года
Фото: EPA

Бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон во времена пандемии коронавируса тайно возглавил пять министерств. Об этом написали The Sydney Morning Herald и BBC.

В период с марта 2020-го по май 2021 года Моррисон стал министром здравоохранения, финансов, казначейства, внутренних дел и природных ресурсов.

Как отмечает The Guardian, такое самоназначение давало ему право принимать решения в этих областях, если он решал, что они ему нужны. При этом никаких официальных объявлений об этом не было, а в правительстве Моррисона очень мало людей знали, что у него были такие полномочия. 

Назначения стали достоянием общественности после того, как два журналиста News Corp, продвигая свою книгу о реагировании правительства Моррисона на пандемию, сообщили, что тогдашний премьер-министр принял присягу в качестве министра здравоохранения и министра финансов в начале первой волны COVID-19 в Австралии.

Информация о получении бывшим премьером подобных полномочий вызвала значительный резонанс в Австралии. Теперь от Моррисона требуют уйти в отставку из парламента. 

Сам Моррисон не отрицает того, что действительно получил полномочия ряда министров. Однако он считает, что это было необходимо в условиях пандемии, особенно потому, что кто-либо из министров мог заразиться коронавирусом и потерять возможность работать. Также он говорит, что назначения на должности министра казначейства и внутренних дел оказались ненужным.

По словам экс-премьера, своими расширенными полномочиями он воспользовался только раз – когда отказал в спорной лицензии на разведку газа компанией Asset Energy, о чем было объявлено публично в декабре 2021 года. В настоящее время эта компания обжалует решение в Федеральном суде.

Действующий премьер страны Энтони Альбанезе назвал действия Моррисона по самоназначению на должности министров "беспрецедентным разгромом нашей демократии". Он отметил, что обратится за юридической консультацией по поводу того, не нарушали ли закон такие решения экс-премьера.

Контекст:

Моррисон был  премьер-министром Австралии с 24 августа 2018 по 23 мая 2022 года. После победы на парламентских выборах Лейбористской партии новым премьером стал Альбанезе.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Австралия, скандал, Скотт Моррисон, Энтони Альбанезе
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