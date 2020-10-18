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Экс-премьер Великобритании нарушил самоизоляцию, чтобы сходить в бар – СМИ

Журналисты The Sunday Telegraph обвинили экс-премьер-министра Великобритании Тони Блэра в том, что он посетил бар Harry’s всего спустя 10 дней после возвращения из США.

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Блэр просил власти освободить его от правил самоизоляции, но такого разрешения ему не выдали
Блэр просил власти освободить его от правил самоизоляции, но такого разрешения ему не выдали
Фото: EPA

Экс-премьер-министра Великобритании Тони Блэра обвинили в нарушении карантина. Журналисты The Sunday Telegraph 17 октября сообщили, что он не придерживался самоизоляции по прибытии из-за границы и пошел в бар.

Блэр находился с двухдневной поездкой в США. По возвращении он должен был две недели находиться на самоизоляции. Однако журналисты получили снимки, на которых экс-премьер выходит из бара Harry’s в лондонском квартале Мэйфэр всего спустя 10 дней после своего возвращения из Вашингтона.

The Sunday Telegraph отмечает, что Блэр обратился к властям с просьбой об освобождении от правил самоизоляции, но такого разрешения ему не выдали. Также журналистам неизвестно о каких-либо других исключениях, на которые мог бы претендовать Блэр.

Сам бывший премьер заявил, что ему посоветовали соблюдать "правила посещения международных конференций", поскольку он приехал в США на церемонию в Белом доме, на которой Израиль подписал соглашения об установлении официальных отношений с Бахрейном и ОАЭ. Издание отмечает, что исключения для посетителей конференций касаются только дипломатов и представителей в ООН, а Блэр – частное лицо. С 2015 года он не занимает никакой государственной должности.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании COVID-19 подтвердили у 708 тыс. человек, из них 43 тыс. умерли. Всего в мире заразилось 39,7 млн, 1,1 млн умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Великобритания, Тони Блэр, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, самоизоляция
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