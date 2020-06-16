ЕС считает неприемлемым решение Трампа ввести санкции против членов Международного уголовного суда

Европейский союз считает, что Международный уголовный суд должен быть защищен от вмешательства извне. Так глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал решение президента США Дональда Трампа ввести санкции против членов МУС.

Европейский союз считает неприемлемым решение президента США Дональда Трампа ввести санкции против членов Международного уголовного суда. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Санкции против тех, кто участвует в работе МУС, его сотрудников и их семей, а также лиц, связанных с МУС, являются неприемлемыми и беспрецедентными по своему охвату и содержанию. Ведя борьбу с безнаказанностью, МУС должен иметь возможность работать независимо и беспристрастно. ЕС по-прежнему привержен защите суда от любого внешнего вмешательства, направленного на препятствование правосудию и подрыв международной системы уголовного правосудия", – подчеркнул Боррель.

По его словам, Брюссель надеется, что США изменят свою позицию.

Международный уголовный суд начал работу в 2002 году. Государства становятся участниками МУС по факту ратификации Римского статута (его уже ратифицировали 123 страны).

В 2017 году главный прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда попросила судей МУС о мандате на расследование возможных преступлений, совершенных в Афганистане членами радикального исламистского движения "Талибан", афганскими правительственными войсками, а также иностранными вооруженными силами, в том числе американскими.

"Есть основания полагать, что военнослужащие вооруженных сил США и сотрудники Центрального разведывательного управления применяли пытки, прибегали к жесткому обращению, посягательству на личное достоинство, изнасилованию в отношении связанных с конфликтом заключенных в Афганистане и других местах, главным образом в период 2003–2004 годов", – сообщила тогда Бенсуда.

США еще в 2018 году рассматривали возможность ввести санкции против суда, а в 2019 году аннулировали визу Бенсуде, которая является гражданкой Гамбии.

В марте 2020 года МУС одобрил проведение расследования.

11 июня президент США Дональд Трамп подписал указ об экономических санкциях против сотрудников МУС. Документ наделяет госсекретаря Майка Помпео полномочиями запрещать сотрудникам МУС въезд в Соединенные Штаты и замораживать их активы на территории страны.