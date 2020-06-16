Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

ЕС считает неприемлемым решение Трампа ввести санкции против членов Международного уголовного суда

Европейский союз считает, что Международный уголовный суд должен быть защищен от вмешательства извне. Так глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал решение президента США Дональда Трампа ввести санкции против членов МУС.

Боррель раскритиковал решение Трампа
Боррель раскритиковал решение Трампа
Фото: EPA

Европейский союз считает неприемлемым решение президента США Дональда Трампа ввести санкции против членов Международного уголовного суда. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Санкции против тех, кто участвует в работе МУС, его сотрудников и их семей, а также лиц, связанных с МУС, являются неприемлемыми и беспрецедентными по своему охвату и содержанию. Ведя борьбу с безнаказанностью, МУС должен иметь возможность работать независимо и беспристрастно. ЕС по-прежнему привержен защите суда от любого внешнего вмешательства, направленного на препятствование правосудию и подрыв международной системы уголовного правосудия", – подчеркнул Боррель.

По его словам, Брюссель надеется, что США изменят свою позицию.

Международный уголовный суд начал работу в 2002 году. Государства становятся участниками МУС по факту ратификации Римского статута (его уже ратифицировали 123 страны). 

В 2017 году главный прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда попросила судей МУС о мандате на расследование возможных преступлений, совершенных в Афганистане членами радикального исламистского движения "Талибан", афганскими правительственными войсками, а также иностранными вооруженными силами, в том числе американскими. 

"Есть основания полагать, что военнослужащие вооруженных сил США и сотрудники Центрального разведывательного управления применяли пытки, прибегали к жесткому обращению, посягательству на личное достоинство, изнасилованию в отношении связанных с конфликтом заключенных в Афганистане и других местах, главным образом в период 2003–2004 годов", – сообщила тогда Бенсуда. 

США еще в 2018 году рассматривали возможность ввести санкции против суда, а в 2019 году аннулировали визу Бенсуде, которая является гражданкой Гамбии.

В марте 2020 года МУС одобрил проведение расследования. 

11 июня президент США Дональд Трамп подписал указ об экономических санкциях против сотрудников МУС. Документ наделяет госсекретаря Майка Помпео полномочиями запрещать сотрудникам МУС въезд в Соединенные Штаты и замораживать их активы на территории страны.

Теги: США, санкции, Дональд Трамп, Европейский союз, Международный уголовный суд, Фату Бенсуда, Жозеп Боррель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
Беременная Alyosha показала портрет своей будущей дочери
Беременная Alyosha показала портрет своей будущей дочери
"Трагедия произошла, повернуть время вспять не удастся". Театр, в постановках которого был задействован Ефремов, впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием
"Трагедия произошла, повернуть время вспять не удастся". Театр, в постановках которого был задействован Ефремов, впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS