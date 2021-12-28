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"Еще один шаг к войне". Явлинский отреагировал на ликвидацию правозащитной организации "Мемориал"

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Ликвидация "Мемориала" это переход от авторитарного режима к тоталитарному, считает Явлинский
Ликвидация "Мемориала" – это переход от авторитарного режима к тоталитарному, считает Явлинский
Фото: yavlinsky.ru

Ликвидация "Международного мемориала" – это политическое решение, не имеющее отношения ни к праву, ни к закону, ни к российской конституции. Об этом 28 декабря заявил в Telegram лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

"Этим решением нынешняя российская власть объявила себя преемником сталинского и советского режимов. Таким образом, любая критика советского режима и раскрытие исторических фактов о преступлениях сталинизма являются дискредитацией сегодняшней российской власти", – написал он.

Российский политик считает, что "Мемориал" ликвидировали в связи с тем, что он говорит правду.

"Это переход от авторитарного режима к тоталитарному. Это еще один шаг к войне", – заключил Явлинский.

Контекст:

Международное историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал" занимается сохранением памяти о политических репрессиях в СССР в XX веке. Одним из его основателей был советский диссидент, лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров.

В 2016-м "Мемориал" был внесен в реестр "иноагентов". В российском министерстве юстиции заявляли, что организация соответствует критериям "иностранного агента", так как получает иностранное финансирование и участвует в политической деятельности в России. После этого "Мемориал" неоднократно штрафовали, обвиняя в неуказании в материалах статуса "иноагента".

11 ноября 2021 года стало известно о требовании Генпрокуратуры ликвидировать "Мемориал" и его структурные подразделения, в том числе правозащитный центр. Ведомство обвинило организацию в систематическом нарушении законодательства об "иностранных агентах" и подало соответствующий иск.

Одним из оснований для ликвидации правозащитного центра прокуратура назвала "оправдание экстремизма и терроризма", сообщили в "Мемориале" 12 ноября. Правозащитники отмечают, что речь идет о списке политзаключенных, который ведет "Мемориал", – среди них есть участники организаций "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", "Таблиги Джамаат", "Ат-Такфир Валь Хиджра", а также "Артподготовка" и "Свидетели Иеговы", которые в РФ признаны террористическими и/или экстремистскими.

28 декабря Верховный суд РФ принял решение о ликвидации правозащитной организации "Международный мемориал". 

Теги: Россия, Григорий Явлинский, суды, мемориал, Верховный суд РФ, общество Мемориал
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