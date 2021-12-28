"Еще один шаг к войне". Явлинский отреагировал на ликвидацию правозащитной организации "Мемориал"

Ликвидация "Мемориала" – это переход от авторитарного режима к тоталитарному, считает Явлинский Фото: yavlinsky.ru

"Этим решением нынешняя российская власть объявила себя преемником сталинского и советского режимов. Таким образом, любая критика советского режима и раскрытие исторических фактов о преступлениях сталинизма являются дискредитацией сегодняшней российской власти", – написал он.

Российский политик считает, что "Мемориал" ликвидировали в связи с тем, что он говорит правду.

"Это переход от авторитарного режима к тоталитарному. Это еще один шаг к войне", – заключил Явлинский.