Если бы Высоцкий был жив, он ни в коем случае не поддерживал бы Путина – российский поэт-песенник, друг Высоцкого Кохановский

"Скажите: как вам кажется, он бы сегодня поддерживал [президента РФ Владимира] Путина, подписывал бы письма, как многие великие режиссеры и актеры, в поддержку аннексии Крыма?" – спросил Гордон.

"Ни в коем случае. Ни в коем случае! Он был очень чуток на несправедливость", – сказал Кохановский.

Он предположил, что Высоцкий мог бы выступить в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, который пережил покушение, а сейчас находится под арестом.

"С поддержкой Навального – да, наверняка он написал бы… С [российским поэтом] Димой Быковым мы выступали тогда еще на разрешенном митинге, который устраивал Навальный, и я там читал [стихи]. Потом Навальный сказал, что Быков и Кохановский взорвали митинг. Я там читал стихи: "На улицу, парни, на улицу! Пускай космонавты там ждут". Ну и он наверняка выступал бы на таких митингах. Наверняка! В нем был бунтарь неуемный всегда", – отметил Кохановский.

Поэт рассказал, что именно из-за Навального он повздорил с сыном Высоцкого Никитой.

"С Никитой я не то что поссорился, но я ему позвонил и высказал все… Потому что накануне выхода нашего молодняка в поддержку Навального он где-то выступил (на каком-то радио – я сейчас не вспомню) и сказал: "Не ходите, типа вы пушечное мясо, никому вы не нужны…" Ну, какой-то такой бред нес! Я ему позвонил и сказал: "Не позорь фамилию отца. Если бы отец был жив, он был бы сейчас с Навальным рядом", – сказал Кохановский.

Поэт подчеркнул, что абсолютно в этом уверен.

"Он писал бы – притом с юмором наверняка, с издевкой – про то, в каком говне мы живем", – убежден друг Высоцкого.

Интервью с Кохановским выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00