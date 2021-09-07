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Если бы Высоцкий был жив, он ни в коем случае не поддерживал бы Путина – российский поэт-песенник, друг Высоцкого Кохановский

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Кохановский: Высоцкий был очень чуток на несправедливость
Кохановский: Высоцкий был очень чуток на несправедливость
Скриншот: Igor Rakhmanov / YouTube

Советский и российский поэт-песенник, друг советского актера, барда Владимира Высоцкого Игорь Кохановский убежден: если бы Высоцкий был жив, он ни в коем случае не поддерживал бы действия нынешней российской власти. Об этом Кохановский сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое выйдет сегодня вечером.

"Скажите: как вам кажется, он бы сегодня поддерживал [президента РФ Владимира] Путина, подписывал бы письма, как многие великие режиссеры и актеры, в поддержку аннексии Крыма?" – спросил Гордон.

"Ни в коем случае. Ни в коем случае! Он был очень чуток на несправедливость", – сказал Кохановский.

Он предположил, что Высоцкий мог бы выступить в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, который пережил покушение, а сейчас находится под арестом.

"С поддержкой Навального – да, наверняка он написал бы… С [российским поэтом] Димой Быковым мы выступали тогда еще на разрешенном митинге, который устраивал Навальный, и я там читал [стихи]. Потом Навальный сказал, что Быков и Кохановский взорвали митинг. Я там читал стихи: "На улицу, парни, на улицу! Пускай космонавты там ждут". Ну и он наверняка выступал бы на таких митингах. Наверняка! В нем был бунтарь неуемный всегда", – отметил Кохановский.

Поэт рассказал, что именно из-за Навального он повздорил с сыном Высоцкого Никитой.

"С Никитой я не то что поссорился, но я ему позвонил и высказал все… Потому что накануне выхода нашего молодняка в поддержку Навального он где-то выступил (на каком-то радио – я сейчас не вспомню) и сказал: "Не ходите, типа вы пушечное мясо, никому вы не нужны…" Ну, какой-то такой бред нес! Я ему позвонил и сказал: "Не позорь фамилию отца. Если бы отец был жив, он был бы сейчас с Навальным рядом", – сказал Кохановский.

Поэт подчеркнул, что абсолютно в этом уверен.

"Он писал бы – притом с юмором наверняка, с издевкой – про то, в каком говне мы живем", – убежден друг Высоцкого.

Интервью с Кохановским выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Кохановский родился в 1937 году в Магадане в семье репрессированного. Вскоре с родителями вернулся в Москву. Со школьных лет дружил с Высоцким, с которым учился в одном классе.

После школы Кохановский и Высоцкий поступили в один институт – Московский инженерно-строительный, но Высоцкий проучился в нем только один семестр, а Кохановский окончил и некоторое время работал по специальности – на строительной площадке в Московской области. По словам Кохановского, именно в МИСИ он серьезно увлекся написанием стихов.

В 1964 году уехал в Магадан. В 1965–1968 годах работал в газете "Магаданский комсомолец", затем был старателем на Чукотке. В 1969 году вернулся в Москву.

Еще в начале 1950-х Кохановский освоил игру на гитаре и научил этому Высоцкого. Высоцкий исполнял песни Кохановского "Бабье лето" и "Иволга", а затем посвятил ему пять своих песен, в том числе "Мой друг уехал в Магадан".

Кохановский написал сотни песен, которые исполняли Муслим Магомаев, Анна Герман, София Ротару, Людмила Зыкина, Лев Лещенко, Игорь Николаев и другие.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Алексей Навальный, Дмитрий Быков, Владимир Высоцкий, Никита Высоцкий, Игорь Кохановский
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