Записки бывшего подполковника КГБ: Ради слежки за Высоцким в США была спланирована операция для двух агентов – Калмановича и Бабека

Замруководителя сборной команды СССР по хоккею майор КГБ Владимир Попов перед входом на скамейку запасных на матче СССР – Канада на Calgary Cap в 1987 году Фото из архива Владимира Попова

КГБ и Владимир Высоцкий

Подведение агентов КГБ к Владимиру Высоцкому для контроля и слежения за ним во время его поездок за границу было возложено на 5-е управление КГБ СССР.

В практике спецслужб мира достаточно широко используются так называемые спаренные агенты. Термин этот не имеет сексуального контекста. Им определяется группа, состоящая из двух агентов одного или разных полов, выполняющая одно и то же оперативное задание. Действовать агенты в паре могут либо со взаимной расшифровкой, когда они оба знают, что являются агентами одной или различных спецслужб, выполняющих общее задание, либо, не расшифрованные, они могут выполнять одно и то же задание, ничего не зная о работе партнера.

В каждом конкретном случае спецслужбы исходят из оперативной целесообразности. Одним из примеров подобного использования агентов является контроль за границей Владимира Высоцкого агентами 5-го управления КГБ СССР Шабтаем Калмановичем и Серушем Бабеком.

Владимир Высоцкий и Марина Влади. Фото: portal-kultura.ru

"Первое в своей жизни разрешение на выезд за рубеж Высоцкий получил в 1973 году по личному распоряжению Леонида Брежнева, к которому по просьбе Марины Влади обратился главный коммунист Франции Жорж Морше. Если бы Высоцкого позднее вдруг перестали выпускать во Францию, молчать Влади не стала б и советские власти получили бы еще одну проблему", – писал многолетний исследователь жизни Высоцкого Марк Цыбульский.

Необходимо напомнить, что, в отличие от Серуша Бабека, Марина Влади была известная киноактриса. К тому же она была членом Компартии Франции и вице-президентом общества "Франция – СССР". И тем не менее ей приходилось биться за право выезда за границу для своего мужа Владимира Высоцкого.

В чем же разница между двумя парами – Высоцкого – Влади и Бабека – Петровой, – в которых супруги были иностранцами? Заключалась она в том, что Наталья Петрова и Серуш Бабек были агентами КГБ СССР. Поэтому проблем с выездом и въездом у супругов Бабек не возникало. Хотя Бабек не был гражданином СССР и ему каждый раз требовалась въездная виза. Наталья же обзавелась еще и паспортом США, что – с учетом ее работы на КГБ – нас удивлять не должно. Ее муж Бабек имел гражданство ФРГ.

Наталья Петрова и Серуш Бабек. Фото: kulturologia.ru

Желая отвести от себя подозрение в связи с КГБ, Наталья Петрова приводит совершенно неправдивую историю задержания ее "доблестными органами". Неправдивость описания заключается в том, что по ее воспоминаниям доставили Наталью не в приемную КГБ СССР на Кузнецком Мосту и не на улицу Малая Лубянка, где располагалась приемная управления КГБ по городу Москве и Московской области, а в гостиницу "Интурист".

Во всех без исключения гостиницах Москвы, в которых останавливались иностранцы, имелись так называемые плюсовые номера. Внешне ничем не отличаясь от обычных гостиничных номеров, они были оборудованы техникой слухового и визуального контроля. В таких номерах размещались иностранцы – объекты оперативной заинтересованности органов госбезопасности. Эти же номера использовались для встреч оперативных работников КГБ с кандидатами на вербовку в качестве агентов и с уже работающей на КГБ агентурой.

Слуховой и визуальный контроль обеспечивал КГБ возможность негласной проверки (в соответствии с внутренними приказами КГБ СССР) действий оперативного работника при работе с агентурой, прежде всего из числа женщин, и скрытого документирования бесед с агентом для последующего анализа или даже для компрометации "агента-двурушника".

Но судьба Натальи Петровой покажется нам еще более удивительной, если мы обратимся к воспоминаниям другой актрисы – Натальи Седых. Седых, сыгравшая в 1964 году главную роль в фильме "Морозко", а затем многие годы бывшая балериной Большого театра, в одном из интервью вспоминала: "В начале 1970-х годов у меня были отношения с одним очень богатым иностранцем, сейчас бы его назвали олигархом. Он учился в Советском Союзе, хорошо говорил по-русски. Познакомились в ресторане, и он тут же принялся за мной ухаживать. Я же поначалу шарахалась от своего кавалера, понимая, что за ним наверняка следят спецслужбы".

Наталья Седых отказалась назвать имя своего богатого ухажера, но намекнула, что после расставания с нею тот женился на другой актрисе, сыгравшей главную роль в киносказке "Руслан и Людмила". Речь шла о все том же Серуше Бабеке. Наверное, в целях конспирации, Серуш озвучил Наталье Седых официальную версию о том, что неожиданно разбогател, когда на него свалилось наследство умершего дяди (после чего симпатичный юноша ростом 152 сантиметра стремительно вошел в советскую богему и окружил себя первыми красавицами).

О работе на КГБ Серуш, разумеется, не рассказал, однако Седых и сама все поняла достаточно быстро. "Когда он звал меня замуж, – вспоминала она, – то преподнес огромный изумруд в бриллиантовой оправе. Но я отказалась принимать столь дорогой презент. Сейчас я, наверное, взяла бы такой подарок. А тогда понимала, что уже [нахожусь] на карандаше у КГБ, разгуливая с состоятельным другом по ресторанам. Наши отношения быстро сошли на нет. А в начале 90-х [я] узнала, что миллиардера убили, когда он занялся бизнесом с нефтью".

Две разные советские женщины, один и тот же ухажер-иностранец, и насколько все у них сложилось по-разному. Наталья Седых опасалась быть "на карандаше у КГБ", а Наталья Петрова, работавшая во внешнеторговой организации, в которых в обязательном порядке сотрудники под расписку инструктировались о правилах по работе с иностранцами (и в соответствии с этими правилами внеслужебные контакты с иностранцами были под безусловным запретом), никаких опасений не испытывала. И это при том, что за нарушение установленных норм, как правило, следовало увольнение с работы, запрет на работу во внешнеторговых и прочих подобных организациях и, как следствие, запрет на многие годы на выезд за границу. Однако никаких опасений Наталья Петрова не испытывала, потому что действовала она не на свой страх и риск, а с ведома тайных руководителей из КГБ.

Наталья Седых. Фото: 24smi.org

Бабек от Высоцкого не отходил ни на шаг. Биограф Высоцкого пишет: "Прилетел Высоцкий в Канаду, все время рядом с ним были жена, его продюсер Жиль Тальбо и… Серуш Бабек. Внезапно скончавшийся в 1992 году от неустановленной болезни Бабек был фигурой загадочной. Иранец, учившийся в СССР, подданный ФРГ, женатый на русской. Преуспевающий бизнесмен, весьма богатый человек (один из своих "мерседесов'' Высоцкий купил именно у Бабека), он как-то слишком уж часто оказывался рядом с Высоцким – и в Москве, и в США, и в Германии. Был Бабек и в Монреале во время пребывания там Высоцкого, есть фотография, на которой они сняты вдвоем возле студии Андре Перри, где проводилась запись.

Были ли это случайные встречи? Некоторые факты заставляют подозревать, что Бабек (и не он один из числа лиц, окружавших Высоцкого) был связан с КГБ". (Марк Цыбульский. "Высоцкий в Канаде". Журнал "Контакт", Лос-Анджелес, 25 июля 1997, №260. Текст публикации был дополнен в интернет-варианте от 9 ноября 2014 года. – Авт.).

В очередной раз Высоцкий побывал в Северной Америке в 1979 году. Как и в предыдущие свои визиты, прибыл он за океан из Франции, куда имел официально разрешенный выезд от советских властей. Все прочие страны Высоцкий посещал без формального разрешения соответствующих советских органов, поэтому вслед за ним устремлялась агентура 5-го управления КГБ СССР – Серуш Бабек и подключенный им к контролю за действиями Высоцкого Шабтай Калманович. Неизвестно, были ли Бабек и Калманович взаимно расшифрованы, но то, что они действовали как "спаренные" агенты, не вызывает никаких сомнений.

Через много лет, рассказывая о своем участии в гастролях Высоцкого в США, Калманович – опытный фальсификатор – будет рассказывать разные небылицы: "Как-то он [Бабек] попросил меня встретить своего приятеля из Советского Союза. Тот через Германию летел в Америку. Я должен был провести с ним день и вечером посадить на нью-йоркский рейс. Парень, меня предупредили, совершенно не говорил по-английски. Встретил, упросил пограничников в залог моего дипломатического удостоверения отпустить его во Франкфурт на день. Влюбился в этого человека, поменял все планы и вечером вместе с ним улетел в США".

Речь шла о Высоцком. Советский агент Калманович продолжает: "Мы провели с ним 12 дней, с утра до ночи. Биографы Высоцкого недавно приходили ко мне, расспрашивали. Что запомнилось? Его фамилия. Когда приземлились в Нью-Йорке, надо было заполнить декларацию. Он отдал мне паспорт, я открыл: ''Владимир Владимирович Шуцман''.

Во все зарубежные поездки, за исключением гастрольных поездок в составе труппы Театра на Таганке, Высоцкий выезжал вместе со своей женой Мариной Влади. Но о факте знакомства с Мариной Влади Калманович не упоминает. Кстати, и Марина Влади в своих воспоминаниях довольно подробно описывает зарубежные поездки с Высоцким. Упоминание о знакомстве с Калмановичем в аэропорту Франкфурта и совместно якобы проведенном дне в них отсутствует.

Шабтай Калманович. Фото: sport-express.ru

Еще более странным выглядит рассказ о фамилии Шуцман в паспорте Высоцкого. Въездную визу во Францию он мог получить только в соответствии со своим советским заграничным паспортом, выданным ОВИРом на фамилию Высоцкий. На эту же фамилию была им получена и въездная виза в США. Для чего Калманович выдумал эту очевидную глупость, осталось тайной, унесенной им в могилу. Ни один из устроителей гастролей Высоцкого в США в 1979 году, а публикаций на этот счет было немало, не упоминал факта въезда его в эту страну по подложному паспорту.

Очевидно, рассказ Калмановича в части знакомства с Высоцким во Франкфурте и совместного вылета с ним в США – выдумка. В то же время достоверно известно, что Калманович действительно был в США одновременно с Высоцким и Мариной Влади и не выпускал их из поля зрения, как и встретивший их в аэропорту Нью-Йорка Серуш Бабек.

Согласно официальной версии, Калманович направился тогда в Германию не с Высоцким случайно встретиться, а "закупать для Африки строительные машины у перса, который жил между Мюнхеном и Москвой". Иными словами, ради слежки за Высоцким была спланирована серьезная операция прикрытия для двух агентов – Калмановича и Бабека. "Перс" Бабек уже ожидал Высоцкого в США. Калманович – перехватывал Высоцкого в аэропорту Франкфурта. Когда многочисленные исследователи жизни Владимира Высоцкого, в том числе организатор его гастролей в США Виктор Шульман, представляли дело так, что КГБ находился в полном неведении о планировавшемся турне Высоцкого в США, они, безусловно, ошибались.

В США у Высоцкого проживал его двоюродный дядя – двоюродный брат его отца. Звали его Павел Леонидович Леонидов. Был он сыном театрального актера Леонида Рабиновича, взявшего псевдоним Леонидов. Матерью его была Елена Львовна Левина, дочь известного терапевта Льва Григорьевича Левина, доктора медицинских наук, консультанта лечебно-санитарного управления Кремля, бывшего личным врачом Владимира Ленина, Вячеслава Молотова, Максима Горького и семьи поэта Бориса Пастернака. В 1938 году по приговору военной коллегии Верховного суда СССР Левина расстреляли по обвинению в участии в право-троцкистском заговоре с целью физического устранения руководителей партии и советского правительства и в убийстве Горького.

Павел Леонидов в 1952 году окончил книготорговый техникум, но всю свою жизнь посвятил эстраде. Он работал конферансье, концертным администратором и в этом качестве стал первооткрывателем многих звезд советской эстрады 1960–1970 годов. До эмиграции из СССР в США, последовавшей в 1974 году, он работал режиссером Театра эстрады в Москве. Он скончался в США в 1984 году.

Именно с Леонидовым, имевшим большой профессиональный опыт в организации и осуществлении концертной деятельности, Высоцкий по-родственному обсуждал планы возможного гастрольного турне по США более чем за год до их проведения. Разговоры на эту тему велись и при личных встречах в США, и по телефону, что контролировалось 12-м отделом КГБ СССР. Так что Бабек, осуществлявший записи песен Высоцкого в исполнении автора в своей студии, оборудованной с ведома и по поручению КГБ на принадлежащей ему даче, знал о планах Высоцкого посетить США. От Бабека о планах Высоцкого знал и Калманович.

Одним словом, для КГБ СССР планы Высоцкого о гастрольной поездке в США не могли быть секретом и не являлись таковым. Тем не менее в КГБ было принято решение не препятствовать его выезду за пределы СССР, в том числе и в США. Вместе с тем для недопущения бегства (невозвращения) Высоцкого надежные агенты 5-го управления КГБ СССР – Бабек и Калманович – были направлены вместе с Высоцким в США.

Будем откровенны: к 1979 году абсолютно всем было понятно, что Бабек работает на КГБ. Вот фрагмент интервью организатора гастролей Владимира Высоцкого в 1979 году в США Виктора Шульмана с исследователем жизни певца Марком Цыбульским:

"Цыбульский: Во время гастролей в Америке там был хорошо знавший Высоцкого Серуш Бабек. Он вообще часто оказывался рядом с Высоцким, особенно за рубежом. Как вы считаете, он был связан с КГБ? Шульман: Вне всякого сомнения! Он же потом, в середине 1980-х годов, был в Америке 'персоной нон грата'. Он поставлял в СССР секретные компьютеры. Эти компьютеры Америка продавала в Германию, но продавать их странам соцблока было запрещено. А Бабек занимался именно этим. В том, что Бабек был человеком КГБ, ни у кого из знавших его и сомнения нет. О ком-то легенды ходят, а здесь факты".

Анатолий Бальчев в 1970-х годах был руководителем музыкального ансамбля ресторана "Архангельское". Он рассказывал: "Второй люксовый столик мы держали для Серуша Бабека… Уже в 70-е годы Бабек был серьезным бизнесменом, занимался внешнеэкономической деятельностью. Кстати, именно он руководил доставкой техники для проведения московской Олимпиады-80… Был момент, когда он уехал из России... Ходили слухи, что он продавал наше оружие в другие страны. Только во времена Горбачева Бабеку удалось приехать в нашу страну. Он снова занялся бизнесом".

Важное уточнение: первый люксовый столик был забронирован для дочери генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева Галины. В 1992 году Серуш Бабек неожиданно умер. Его крупный международный бизнес с помощью КГБ успешно переняла его жена Наталья Петрова.

Серуш Бабек и советский спорт

Начиная с 1947 года советские спортсмены стали участвовать в международных спортивных соревнованиях, а с 1952 года – в Олимпийских играх. В связи с этим по решению ЦК КПСС и советского правительства на все крупные международные соревнования и Олимпийские игры направлялись офицеры-оперативники органов государственной безопасности СССР.

Главными целями их командирования были осуществление контроля за поведением советских граждан за границей, предотвращение невозвращения спортсменов в СССР и пресечение попыток вербовки советских спортсменов спецслужбами западных стран и антисоветских организаций. Кроме того, в число задач офицеров КГБ, выезжавших за рубеж в составе спортивных делегаций, творческих коллективов и групп туристов, входило предотвращение возможных террористических акций в отношении советских граждан, временно находившихся за границей.

На Олимпийские игры, с учетом значительного числа членов сборных команд по различным видам спорта, в составе делегации СССР командировались целые оперативные группы офицеров КГБ. В составе сборных команд выезжала и агентура из числа спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, заранее привлекаемых к сотрудничеству с органами госбезопасности.

Зимние Олимпийские игры в Калгари (Канада), 1988 год. Слева направо: Владимир Попов, один из тренеров сборной команды СССР по горнолыжному спорту, т ренер сборной команды СССР по хоккею с шайбой Игорь Дмитриев, глава управления хоккея и футбола Госкомспорта СССР Вячеслав Колосков ( агент КГБ под псевдонимом Янтарь, в 2000 году избран вице-президентом Олимпийского комитета России, затем возглавил Российский футбольный союз), старший тренер сборной СССР по горнолыжному спорту Леонид Тягачев (агент КГБ под псевдонимом Эльбрус, в 1996–1999 годах занимал должность председателя Госкомитета по физической культуре и спорту, с 1999-го по 2009 год был президентом Олимпийского комитета России, отправлен в отставку после провальной для России Олимпиады 2010 года в Ванкувере), старший тренер сборной СССР по хоккею с шайбой Виктор Тихонов . Фото из архива Владимира Попова

Помимо этого, в числе групп поддержки, которые в основном состояли из представителей творческой интеллигенции, тоже направлялась проверенная агентура советских спецслужб. И, конечно же, не обходилось без агентуры из числа советских журналистов и фотокорреспондентов, освещавших ход спортивных соревнований.

В 1976 году в Монреале (Канада) с 17 июля по 1 августа проходили ХХI летние Олимпийские игры. В составе советской делегации, направлявшейся для участия в Играх, командировалась оперативная группа КГБ СССР. Возглавлял ее заместитель начальника 5-го управления КГБ СССР генерал-майор Иван Павлович Абрамов с заграничным паспортом и олимпийской аккредитацией, оформленными на имя Ивана Павловича Заломова.

Остальные члены оперативной группы направлялись в Канаду под своими фамилиями. В ее состав входили старший оперативный уполномоченный 1-го отделения 1-го отдела 5-го управления КГБ СССР майор Анатолий Смазнов, оперативные уполномоченные этого же подразделения капитан Игорь Перфильев и старший лейтенант Владимир Лавров, старший оперуполномоченный 9-го отдела 5-го управления майор Николай Кузьмин и другие офицеры различных подразделений КГБ.

Традиционно в состав каждой сборной команды включался оперативный работник, которому поручалась работа с агентурой в составе конкретной команды и ее контрразведывательное обеспечение. На Олимпиаду в Монреале также была направлена группа из трех сотрудников 7-го управления КГБ СССР, осуществлявших наружное наблюдение за советскими спортсменами и официальными лицами в Олимпийской деревне и в местах проведения соревнований.

С целью выявления и контроля за возможными контактами членов советской олимпийской команды с представителями зарубежных эмигрантских и антисоветских организаций в Монреаль был направлен также агент 1-го отдела 5-го управления КГБ СССР гражданин Ирана и ФРГ Серуш Бабек.

Автор данной публикации начиная с 1978 года регулярно выезжал за границу в составе советских спортивных делегаций, принимавших участие в международных соревнованиях различного уровня, в том числе на олимпийские соревнования зимней Олимпиады в Сараево (бывшая Югославия) и Олимпиаду в Калгари (Канада) в 1988 году.

Девушка с табличкой СССР – югославка, из числа тех, кто шел впереди спортивных делегаций на празднике открытия Олимпийских игр в Сараево в 1984 году. На переднем плане слева направо: Владимир Попов, начальник управления зимних видов спорта Госкомспорта СССР (агент КГБ под псевдонимом Юля) Герман Панов беседует с руководителем профсоюзного спорта Николаем Ряшенцевым. Справа в профиль снят старший оперуполномоченный 5-го отдела КГБ Эстонской ССР майор Юстал Калнинш. На Олимпиаде в Сараево он был в качестве заместителя руководителя сборной СССР по бобслею. На втором плане слева направо: вратарь сборной команды СССР по хоккею с шайбой Владислав Третьяк, лицом к нему стоит бывший олимпийский чемпион по прыжкам в воду, начальник отдела оборонно-массовой работы ЦК ВЛКСМ Владимир Васин. Справа, несколько в отдалении, снят в профиль секретарь парткома Госкомспорта СССР Виктор Галаев. Вскоре после Олимпиады он возглавит "Союзспортобеспечение", где заместителем у него будет работать офицер действующего резерва 11-го отдела 5-го управления КГБ СССР, будущий глава корпорации “Рособороноэкспорт”, а затем “Ростехнологии” Сергей Чемезов . Фото из архива Владимира Попова

Предыдущая часть опубликована 25 декабря. Следующая выйдет 8 января 2020 года.