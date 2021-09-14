Прошедшее лето в Греции стало самым жарким за последние 43 года

Самая продолжительная тепловая волна этого лета в Греции приходилась на период с 27 июля по 6 августа Фото: EPA

До этого подобные температурные рекорды фиксировали летом 2007 года. Кроме этого, похожие рекорды наблюдались в 1987, 2000 и 2012 годах.

Самая продолжительная тепловая волна этого лета в Греции приходилась на период с 27 июля по 6 августа. Средняя температура в эти дни достигала +24,4 °C.

В метеослужбе отмечают, что в этом году высокие показатели температуры регистрировали и во многих других частях Средиземноморья, а также в западной части США, Сибири и западной части РФ.