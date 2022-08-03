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"Это может иметь смысл". На фоне газового кризиса Шольц передумал закрывать в Германии АЭС

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После аварии на японской АЭС "Фукусима" Берлин принял долгосрочную программу отказа от атомной энергетики
После аварии на японской АЭС "Фукусима" Берлин принял долгосрочную программу отказа от атомной энергетики
Фото: ЕРА

Канцлер Германии Олаф Шольц допускает, что закрытие трех последних немецких АЭС, запланированное на конец 2022 года, придется отложить. Он сообщил об этом на брифинге на заводе, где осмотрел находящуюся там газовую турбину Siemens для "Северного потока", пресс-конференцию канцлера транслировала в YouTube служба новостей Tagesschau.

По его словам, Германии следует готовиться к дальнейшим проблемам с поставками российского газа, даже если турбина будет перевезена в Россию. Шольц рассматривает как один из вариантов решения проблемы не останавливать, как это планировалось, действующие атомные реакторы в стране.

"Это может иметь смысл, потому что уровень развития возобновляемой энергетики очень отличается в разных федеральных землях, в Баварии, например, очень медленно развивается ветряная энергетика", – сказал он.

Еще в середине июля канцлер настаивал, что продление срока службы немецких АЭС не потребуется, отмечает Deutsche Welle. После аварии на японской АЭС "Фукусима" Берлин принял долгосрочную программу отказа от атомной энергетики и должен закрыть все АЭС до конца года.

За сохранение АЭС выступил премьер-министр Баварии Маркус Зедер, как сообщало Süddeutsche Zeitung26 июля на заседании кабмина он потребовал "дать больше времени" немецким АЭС не только в качестве подстраховки в зимний период, но как минимум до середины 2024 года. 

Министр экономики ФРГ Хьюберт Айвангер в интервью радиостанции Deutschlandfunk призвал возобновить также работу уже выведенных из эксплуатации атомных электростанций.

"Лучше использовать в энергоснабжении все, что можно считать надежным, чем снова рассчитывать на пару месяцев, а затем зимой обнаружить, что электричества слишком мало", – считает он.

Контекст:

Германия больше не может считать Россию надежным поставщиком газа. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц 22 июля, пишет Die Zeit со ссылкой на закрытую ленту агентства dpa. По его словам, поставки газа из РФ не будут безопаснее, чем сейчас, и Германия "предпочитает перестраховываться". В частности, канцлер сослался на одобренные меры по сокращению потребления газа.

Теги: Германия, газ, Бавария (Мюнхен), атомная энергетика, Северный поток, АЭС, ветряная энергетика, Маркус Зедер, Олаф Шольц
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