"Это может иметь смысл". На фоне газового кризиса Шольц передумал закрывать в Германии АЭС

По его словам, Германии следует готовиться к дальнейшим проблемам с поставками российского газа, даже если турбина будет перевезена в Россию. Шольц рассматривает как один из вариантов решения проблемы не останавливать, как это планировалось, действующие атомные реакторы в стране.

"Это может иметь смысл, потому что уровень развития возобновляемой энергетики очень отличается в разных федеральных землях, в Баварии, например, очень медленно развивается ветряная энергетика", – сказал он.

Еще в середине июля канцлер настаивал, что продление срока службы немецких АЭС не потребуется, отмечает Deutsche Welle. После аварии на японской АЭС "Фукусима" Берлин принял долгосрочную программу отказа от атомной энергетики и должен закрыть все АЭС до конца года.

За сохранение АЭС выступил премьер-министр Баварии Маркус Зедер, как сообщало Süddeutsche Zeitung, 26 июля на заседании кабмина он потребовал "дать больше времени" немецким АЭС не только в качестве подстраховки в зимний период, но как минимум до середины 2024 года.

Министр экономики ФРГ Хьюберт Айвангер в интервью радиостанции Deutschlandfunk призвал возобновить также работу уже выведенных из эксплуатации атомных электростанций.

"Лучше использовать в энергоснабжении все, что можно считать надежным, чем снова рассчитывать на пару месяцев, а затем зимой обнаружить, что электричества слишком мало", – считает он.