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"Это почти сатанинское явление". Папа Римский осудил домашнее насилие над женщинами

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Франциск заявил, что пострадавшие от насилия женщины не теряют достоинства
Франциск заявил, что пострадавшие от насилия женщины не теряют достоинства
Фото: EPA

Папа Римский Франциск осудил домашнее насилие над женщинами и заявил, что совершающие его занимаются "чем-то почти сатанинским". Как сообщает The Guardian, понтифик заявил об этом 19 декабря в программе на итальянском телевидении.

"Количество женщин, которых избивают и над которыми издеваются в их домах, даже их же мужчины, очень и очень велико. Для меня это почти сатанинское проявление, поскольку это нападение на человека, который не может себя защитить, который может только заблокировать удары", – сказал Папа.

Он добавил, что пострадавшие от насилия женщины не теряют достоинства.

Контекст:

Как сообщает The Guardian, по данным итальянской полиции на ноябрь, в стране ежедневно происходит около 90 эпизодов насилия в отношении женщин, и 62% – случаи домашнего насилия.

"Украинская правда" сообщила, что, по данным Национальной социальной службы Украины, в стране за девять месяцев 2021 года зафиксировано 205 608 обращений по поводу домашнего насилия, из них: от женщин – 167 900 (82%), от мужчин – 32 707 обращений (16%), от детей – 5001 обращение (2,43%).

Теги: папа римский, Ватикан, Франциск, женщины, насилие, домашнее насилие, семейное насилие
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