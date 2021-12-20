"Это почти сатанинское явление". Папа Римский осудил домашнее насилие над женщинами

"Количество женщин, которых избивают и над которыми издеваются в их домах, даже их же мужчины, очень и очень велико. Для меня это почти сатанинское проявление, поскольку это нападение на человека, который не может себя защитить, который может только заблокировать удары", – сказал Папа.

Он добавил, что пострадавшие от насилия женщины не теряют достоинства.