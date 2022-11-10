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Европарламент поддержал вступление Хорватии в Шенгенскую зону

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"За" проголосовали 534 депутата Европарламента
"За" проголосовали 534 депутата Европарламента
Фото: EPA

Европарламент 10 ноября одобрил отмену внутреннего пограничного контроля между Шенгенской зоной и Хорватией. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

За решение проголосовали 534 депутата, 53 – против, 25 воздержались. 

"Европейский парламент одобряет превращение Хорватии в полноправного члена Шенгенской зоны. 9 декабря 2021 года совет подтвердил, что Хорватия выполнила все необходимые условия для полного применения шенгенских правил. Теперь депутаты Европарламента призывают совет продолжить процесс и принять окончательное решение об отмене пограничного контроля", – сообщили в пресс-службе.

Окончательное решение об отмене внутреннего контроля должно быть принято Советом ЕС единогласно, отметили в Европарламенте.

Контекст:

Хорватия стала членом Европейского союза 1 июля 2013 года. Вступление страны в ЕС заняло 10 лет.

Лидеры Европейского союза на саммите 24 июня согласились разрешить Хорватии начать использовать евро с января 2023 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Европарламент, Шенгенская зона, Хорватия, Евросоюз
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