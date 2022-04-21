Премьер Хорватии заявил, что прекращает все контакты с пророссийским президентом

Пленкович заявил, что не собирается встречаться с ним в формате Совета национальной безопасности. По его словам, он не хочет "терять время и вступать в физический контакт с кем-то, кто может таким вульгарным и возмутительным образом относиться к политической партии, правительству и многим из нас в отдельности".

Его заявление прозвучало после того, как Миланович утверждал, что партия главы правительства связана с бывшей югославской секретной службой.

Премьер также назвал Милановича манипулятором, вандалом и "человеком с пророссийскими взглядами".