Европарламент призвал страны "Восточного партнерства" к деолигархизации

Европейский парламент призывает страны "Восточного партнерства" к проведению реформ институтов власти на центральном и региональном уровнях, а также к активной борьбе с коррупцией.

Без борьбы с коррупцией и деолигархизации страны "Восточного партнерства" не смогут добиться устойчивого роста, считают в Европарламенте Фото: EPA

Европейский парламент призвал страны "Восточного партнерства" к деолигархизации. Об этом говорится в рекомендациях Совету ЕС, Еврокомиссии и верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности по развитию программы "Восточного партнерства", которые были приняты 19 июня. Текст документа опубликован на сайте парламента.

Европарламент считает, что страны-партнеры должны снова подтвердить приверженность "проведению комплексных реформ судебной власти и государственной администрации", чтобы обеспечить появление "сильных, независимых и эффективных институтов на центральном и местном уровнях, деолигархизацию и борьбу с коррупцией".

В рекомендациях говорится, что "без достижения вышеупомянутых целей [странам "Восточного партнерства"] будет практически невозможно добиться устойчивого [экономического] роста".

"Восточное партнерство" – проект Евросоюза, существующий с 2009 года. Его цель – развитие интеграционных связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Три из этих государств – Украина, Молдова и Грузия – призывали Брюссель создать дополнительный формат взаимодействия для ассоциированных партнеров и заявляли о намерении получить перспективу членства в ЕС.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель называл Украину ключевым партнером ЕС среди стран "Восточного партнерства".

В мае Совет ЕС одобрил выводы о политике "Восточного партнерства" на период после 2020 года. Совет считает, что "Восточное партнерство" должно стать более амбициозной и гибкой основой для сотрудничества со странами-партнерами.