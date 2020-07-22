Евросоюз согласовал выделение €12,56 млрд кандидатам на вступление в блок

Лидеры Европейского союза согласовали выделение €12,56 млрд странам-кандидатам и потенциальным кандидатам на вступление в ЕС до 2027 года.

Бюджет Европейского союза на 2021–2027 годы предусматривает выделение €12,56 млрд в рамках программы помощи странам-кандидатам перед вступлением. Об этом говорится в выводах саммита лидеров Евросоюза, который состоялся 17–21 июля в Брюсселе.

"Ассигнования на инструмент помощи перед вступлением, который поможет [странам-кандидатам] выполнить критерии, составит €12,56 млрд", – сказано в выводах.

В настоящее время официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория, потенциальными кандидатами – Косово, Босния и Герцеговина.

Инструмент помощи перед вступлением (IPA) предусматривает финансирование политических, экономических и правовых реформ в странах-кандидатах для соответствия критериям членства в ЕС.