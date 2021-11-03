Facebook не будет использовать систему распознавания лиц на фото и видео

Пользователи соцсети больше не будут автоматически распознаваться на фотографиях и на видео.

"Мы удалим индивидуальные шаблоны распознавания лиц более 1 млрд человек", – отметили в сообщении.

В Facebook пояснили, что считают технологию распознавания лиц "мощным инструментом" в случае, когда необходимо подтвердить личность или предотвратить мошенничество.

"Но конкретные случаи, когда распознавание лиц может быть полезным, необходимо сопоставить с растущими опасениями по поводу использования этой технологии в целом. Технология распознавания лиц вызывает много опасений в обществе, и регулирующие органы все еще разрабатывают четкий набор правил, регулирующих ее использование. В условиях неопределенности мы считаем целесообразным ограничить использование распознавания лиц узким набором сценариев использования", – пояснили в компании.